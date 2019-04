Top 5: Najmniej awaryjne silniki benzynowe

Nowoczesne silniki to przede wszystkim downsizing, dbałość o emisję spalin i jednocześnie windowanie możliwości. A te trzy czynniki złożone w całość nie mogą się skończyć dobrze. A może mogą? Postanowiliśmy przejrzeć rynek motoryzacyjny w poszukiwaniu nowoczesnych benzyniaków, które mogą się pochwalić wyjątkową trwałością. W ten sposób stworzyliśmy listę pięciu silników, które z czystym sumieniem można polecić kupującym auta na rynku wtórnym.

1.8 2ZR-FXE Toyota

Silnik o pojemności 1.8 litra i oznaczeniu 2ZR-FXE zadebiutował w gamie Toyoty w roku 2007. Jednostka powstała z myślą o... układzie hybrydowym. Właśnie dlatego została pozbawione całej serii zbędnego osprzętu. I tak nie posiada pasków napędowych, alternatora, rozrusznika czy nie współpracuje z żadnym sprzęgłem. Wtrysk paliwa jest realizowany wielopunktowo, a rozrząd napędza trwały łańcuch. Skutek? W tym silniku tak naprawdę nie ma się co zepsuć. Jeżeli kierowca będzie pamiętał o regularnym serwisie, jednostka z powodzeniem wykręci przebiegi dochodzące nawet do miliona kilometrów!

1.8 2ZR-FXE - dane techniczne: 1798 cm3, R4, 136 KM, 207 Nm

1.8 2ZR-FXE - modele samochodów: Toyota Prius III, Toyota Prius+, Toyota Auris Hybrid I, Toyota Auris Hybrid II, Lexus CT

1.2 PureTech PSA

Francuzi bardzo wszechstronnie podeszli do opracowywania nowego silnika benzynowego. Wybrali bowiem optymalną pojemność, która pozwoliła na stworzenie zarówno słabszej, wolnossącej wersji, jak i mocniejszej, doładowanej. Skutek? Motor 1.2 PureTech dysponuje mocą oscylującą od 75 do 130 koni mechanicznych. Jednostka ma 3 cylindry, 12 zaworów i spełnia wymogi normy emisji spalin Euro 6. Poza tym jest oszczędna i wybitnie trwała. Bez żadnych awarii wytrzymuje przebiegi przekraczające 250 tysięcy kilometrów. I ma tak właściwie tylko jedną wadę - właściciel samochodu powinien pamiętać o skróceniu interwału wymiany paska osprzętu. Najlepiej zmieniać go co jeden, maksymalnie dwa przeglądy olejowe.

1.2 PureTech - dane techniczne: 75 KM, 82 KM, 110 KM, 130 KM

1.2 PureTech - modele samochodów: Citroen C1, C3, C4, C3 Aircross, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, DS3, DS4, Peugeot 108, 208, 301, 308, 2008, 3008, 5008, Opel Crossland i Grandland

1.0 MPi EA211 Grupa Volkswagena

Koniec pierwszej dekady XXI wieku uświadomił Niemcom, że potrzebują nowego, małolitrażowego benzyniaka, który będzie zasilał modele segmentu A i B. I tak powstał 3-cylindrowy motor 1.0 MPi. Silnik choć ma pewne braki w kwestii kultury pracy, otrzymał trzy potężne zalety. Po pierwsze jest wybitnie oszczędny. Skoda Fabia zasilana nim potrafi spalić średnio tylko 5 litrów benzyny! Po drugie dobrze współpracuje z instalacją LPG, a to pozwala sprawić że zaczyna jeździć za grosze. Po trzecie jest naprawdę trwały. Przebiegi na poziomie 250 tysięcy kilometrów nie stanowią żadnego problemu dla regularnie serwisowanych jednostek. Nawet trwałość paska rozrządu producent określa na 240 tysięcy kilometrów!