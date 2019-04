Z tymi silnikami mogą być problemy: 2.2 Direct Opel

Oplowski silnik 2,2 Direct wywodzi się z drugiej generacji rodziny motorów EcoTec. Jednostki zaprezentowane w roku 2000 były opracowywane oczywiście pod kątem niższego spalania i poprawionych osiągów, ale również łagodniejszej i bardziej kulturalnej pracy. Przykładowe zmiany? Inżynierowie zastosowali wałki wyrównoważające redukujące ilość wibracji podczas jazdy. Bezpośredni wtrysk paliwa stał się częścią 2.2-litrowej jednostki w roku 2003. Agregat otrzymał oznaczenie wewnętrzne Z22YH, moc 155 koni mechanicznych oraz moment obrotowy na poziomie 220 Nm.

Silnik praktycznie z miejsca stał się częścią ważnych modeli w ofercie Opla. Trafił do cennika Vectry generacji C, Signum, Zafiry generacji B oraz Astry w trzeciej odsłonie. Jakie były recenzje? Niestety niezbyt pozytywne. Choć Niemcy obiecywali niskie zużycie benzyny, to wcale nie było takie niskie. Biorąc za przykład Opla Vectrę C, kierowca powinien przygotować się na zapotrzebowanie na paliwo w mieście oscylujące w granicy 11 - 12 litrów. Imponująca nie okazywała się także dynamika jazdy. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa 9,4 sekundy, podczas gdy prędkość maksymalna wynosi 218 km/h.

2.2 Direct Opel - instalacja LPG? Zapomnij!

Silnik 2.2 Direct był montowany w samochodach popularnych. A fakt ten w połączeniu z wysokim zapotrzebowaniem na paliwo aż prosił się o montaż instalacji LPG. W tym jednak przypadku możliwość taką bardzo szybko można wykluczyć. Oczywiście układ zasilania gazem da się zastosować. Ten powinien być jednak dostosowany do wymogu motoru zasilanego bezpośrednim wtryskiem, co pod dużym znakiem zapytania stawia opłacalność zabiegu. Po pierwsze instalacja taka jest droga - ceny oscylują w granicy 5 tysięcy złotych. Po drugie specyfika działania układu Direct sprawia, że w celu chłodzenia wtryskiwaczy cały czas konieczny jest dotrysk benzyny. Oszczędności będą zatem marginalne!

Już pierwsze recenzje kierowców nie napawały optymizmem. Opinie wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych niestety są jeszcze gorsze. Podstawowym problemem silników 2.2 Direct montowanych w Oplach była niska trwałość łańcucha rozrządu. Mechanizm zaczynał hałasować najpóźniej po pokonaniu 140 tysięcy kilometrów, a najwcześniej już po przebiegu na poziomie 50 - 60 tysięcy kilometrów. Winę za przedwczesne rozciąganie ogniw ponosi wadliwie zaprojektowany napinacz.

Z czasem Niemcy zmienili jego konstrukcję i ponoć trwałość łańcucha rozrządu wydłużyła się. To jednak słabe pocieszenie dla kierowców, którzy wcześniej musieli wykonać procedurę wymiany napędu na własny koszt. W autoryzowanej stacji obsługi naprawa zazwyczaj kosztowała nieco ponad 2 tysiące złotych. Poza ASO cenę usługi można obniżyć. A wszystko za sprawą możliwości zakupu części w sklepie motoryzacyjnym. Za zestaw naprawczy trzeba zapłacić już 417 złotych. Podczas wymiany łańcucha rozrządu warto uważniej przyjrzeć się łańcuszkowi spinającemu wałki rozrządu. On też z czasem może się rozciągać.