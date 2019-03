Z tymi silnikami mogą być problemy: 1.0 EcoTec Opel

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych inżynierowie Opla zaczęli myśleć o silnikach małolitrażowych nowej generacji. Te miały dać niemieckiej marce przewagę nad konkurencją i stać się częścią miejskich modeli przyszłości. Tak właśnie narodziła się rodzina motorów o oznaczeniu Family 0. Jednostki zostały zaprezentowane w roku 1996 - dokładnie w momencie, w którym General Motors pokazało światu Corsę B w wersji po liftingu. Montaż w hatchbacku segmentu B stał się gwarancją sukcesu. Liczba wyprodukowanych sztuk zaczęła być liczona w milionach, a początkowo szczególną popularnością cieszyła się jednostka o pojemności jednego litra.

1.0 EcoTec Opel - brzmi jak miejski ideał?

Opis konstrukcji małolitrażowego benzyniaka brzmiał jak prawdziwe miejskie marzenie - miał 3 cylindry, 12 zaworów, lekką konstrukcję i łańcuch rozrządu. Oczywiście nie powalał mocą - ta wahała się od 54 do 65 koni mechanicznych, jednak w terenie zabudowanym liczy się przede wszystkim apetyt na paliwo. A w tej kwestii litrowy silnik EcoTec miał być wybitny. Miał być oczywiście nie oznacza, że rzeczywiście był. Choć według specyfikacji producenta Opel Corsa C 1.0 EcoTec powinna spalać w mieście nieco ponad 7 litrów benzyny, w rzeczywistości apetyt motoru był wyższy. Symboliczna moc 58 koni mechanicznych zmuszała kierowcę do ciągłego korzystania z wysokich obrotów silnika. A to podnosiło spalanie o minimum litr.

Pierwsza generacja litrowego benzyniaka otrzymała oznaczenie EcoTec i oferowała 54 lub 58 koni mechanicznych. W drugiej generacji motory zyskały przydomek TwinPort oraz moc 60 koni mechanicznych. Nazwa oznacza zastosowanie w kanałach dolotowych dodatkowej przepustnicy. Ta przy niskim obciążeniu częściowo przymykała się, a przy wysokich otwierała w pełni. Przepustnica pozwalała na wpuszczenie większej ilości spalin z zaworu EGR bez szkody zarówno dla samego silnika, jak i toksyczności wydalanych z niego spalin.

Trzecia generacja jednostki została nazwana EcoFlex i rozwija 65 koni mechanicznych. W jej przypadku Niemcy pracowali nad zmniejszeniem apetytu na paliwo oraz dostosowaniem do coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin. Ograniczona moc wszystkich wariantów litrowego silnika benzynowego Opla sprawiła, że nie mógł on być montowany w dużej ilości modeli. Trafiał przede wszystkim pod maski trzech generacji Corsy - mowa o wersji B, C i D oraz dwóch generacji Agili - A i B.

1.0 EcoTec Opel - rozrząd to pierwszy z problemów

Małolitrażowy silnik Opla nie był specjalnie oszczędny. Do tego za sprawą 3-cylindrowej budowy nie oferował wysokiej kultury pracy. A to był dopiero początek problemów, które czekały na kierowcę w trakcie eksploatacji. Niejednokrotnie już przy przebiegu na poziomie 45 tysięcy kilometrów zaczynał hałasować łańcuch rozrządu. Miał skandalicznie niską trwałość! Cena zestawu części zamiennych napędu nie jest wysoka. W zależności od producenta elementów koszty potrafią startować już od 250 złotych. Problem zaczyna się w sytuacji, w której właściciel zdecyduje się na wymianę w ASO. Tam rachunek będzie opiewał na około 2 tysiące złotych.