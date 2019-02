Wskaźnik zmiany biegu - na ile jego wskazania są optymalne?

Gear Shift Indicator, czyli tzw. GSI jest niczym innym niż kontrolką, ewentualnie komunikatem wyświetlanym przez komputer pokładowy, który ma poinformować kierowcę o optymalnym momencie na wrzucenie wyższego lub niższego przełożenia. Skąd komputer wie, w którym momencie jazdy uaktywnić GSI? W końcu czerpie informacje ze sterownika silnika i doskonale wie o tym, jaki jest skład mieszanki aktualnie wtłaczanej do komory spalania i przy jakim obciążeniu zostanie ona wykorzystana efektywnie.

reklama reklama

Wskaźnik zmiany biegu - efektywność spalania i optymalny moment

Idealnym schematem pracy wskaźnika zmiany biegu układu jest doprowadzenie do sytuacji, w której jednostka napędowa będzie w każdym momencie pracować w optymalnym zakresie momentu obrotowego. To z jednej strony zapewni autu właściwą siłę do jazdy i reagowania na sytuację na drodze, a z drugiej oznacza, że mieszanka paliwowa będzie spalana maksymalnie efektywnie. Skutek? Samochód stanie się nie tylko oszczędniejszy, ale także jego spaliny okażą się dużo mniej toksyczne dla środowiska.

Wskaźniki zmiany biegów są stosowane w autach różnych marek. Znane są właścicielom m.in. Alf Romeo, Dacii, Volkswagenów, Toyot, Fiatów, Opli, Hyundaiów, Mitsubishi, Peugeotów czy Suzuki. W modelach tańszych przyjmują formę prostej kontroli umieszczonej na tablicy wskaźników. W droższych często stają się elementem komunikatów wyświetlanych przez komputer pokładowy. W takim przypadku stosowana jest nie tylko strzałka, ale i system wskazuje konkretne przełożenie, na którym powinno jechać auto. GSI używa się nie tylko w przypadku silników benzynowych. Spotykane są również w autach wyposażonych w jednostki wysokoprężne.

Gear Shift Indicator to niższe spalanie i ulga dla środowiska. Czy zatem system może mieć jakieś wady? Owszem i nie są one wcale takie małe. Wskazania GSI mogą być niezwykle przydatne. Warto z nich korzystać jednak przede wszystkim w przypadku jednostajnej jazdy - np. podczas pokonywania dłuższych odcinków miejskich czy jazdy poza miastem. Wtedy komputer rzeczywiście jest w stanie krótkofalowo przewidzieć w jaki sposób będzie się zmieniało obciążenie jednostki napędowej.

Wskaźnik zmiany biegu - problem to nieustanne niskie obroty!

Problem ze wskaźnikiem zmiany biegu zaczyna się w sytuacji, w której środowisko jazdy staje się mniej przewidywalne - np. kierowca musi dynamicznie wyprzedzić ciężarówkę, ewentualnie porusza się na drodze z dużą ilością świateł drogowych. W takim przypadku korzystanie ze wskazań GSI może doprowadzić do sytuacji, w której samochód będzie nieustannie jechał na zbyt niskich obrotach i na zbyt wysokim biegu. A to nie jest ani do końca ekonomicznie uzasadnione, ani dobre dla środowiska, ani nawet nie daje możliwości wykorzystania mocy silnika w sytuacji kryzysowej.

Ze wskaźnikiem zmiany biegu jest dokładnie tak samo jak z większością współczesnych wynalazków technologii motoryzacyjnej. Nie można mu ślepo wierzyć. Oczywiście intencje inżynierów były jak najbardziej dobre. Trzeba jednak wiedzieć kiedy korzystać z ich pomysłu i trzeba to robić uwzględniając dalekosiężną analizę sytuacji. Komputer skupia się na sterowaniu silnikiem i nie widzi rozwoju wypadków na drodze tak dokładnie jak kierowca. W efekcie nie wie czy ten akurat nie szykuje się do wyprzedzania lub czy nie będzie mu potrzebny dodatkowy zastrzyk mocy z uwagi na przeszkodę napotkaną na drodze.