Pechowy kolor samochodu, czyli kolory o największej szkodowości

Jaki jest pechowy kolor samochodu?

Czy istnieje statystyczna zależność między kolorem auta a ryzykiem wystąpienia szkody? Co prawda sam lakier nie ma bezpośredniego przełożenia na takie prawdopodobieństwo, jednak kolor auta wraz innymi danymi już tak. Jak wynika z analizy autoDNA na podstawie raportów wygenerowanych w 2022 r. to brązowy, szary i czarny należą do kolorów aut, wśród których najczęściej występowały szkody w 2022 r. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia było w przypadku czerwonego, zielonego i perłowego lakieru.

Według danych firmy Axalta, światowego lidera branży materiałów lakierniczych, perłowy w 2022 r. stanowił tylko 4 proc. aut w Europie, czerwony 5 proc., zaś zielony tylko 1 proc. Odwrotnie jest w przypadku szarego i czarnego - to blisko 50 proc. wszystkich aut zarejestrowanych w Europie. Nic więc dziwnego, że przy tak dużej liczbie pojazdów znajdziemy sporo samochodów ze szkodą.

Pechowy kolor samochodu. Popularne lakiery mają gorzej...

Powyższy wykaz może stanowić odpowiedź na pytanie czemu akurat te kolory są tak pechowe. Ich duża popularność na rynku motoryzacyjnym musi się automatycznie przełożyć na wyższy wskaźnik szkodowości. To naturalne. Choć też i nie zawsze...

Anomalię stanowi brązowy - według danych Axalta to tylko 1 proc. aut w Europie,

a wliczając w to również kolor beżowy - łącznie 2 proc. Tymczasem w bazie autoDNA w całym zeszłym roku brązowy odpowiadał aż za 12,1 proc. wszystkich raportów, w których odnotowano szkodę. Podobnie jest z grafitowym - to mniej niż 1 proc. aut w Europie, natomiast w zestawieniu autoDNA to nr 4 z wynikiem ponad 10 proc., jeśli chodzi o szkodowość.

Jak sprawdzić lakier samochodu po numerze VIN?

Numer VIN umożliwia sprawdzenie szeregu informacji zakodowanych przez producenta auta. Aby sprawdzić kolor auta po numerze VIN wystarczy wpisać go w wyszukiwarkę na stronie autoDNA.pl, aby zobaczyć podstawowe informacje na temat danego auta, w tym właśnie kolor samochodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo