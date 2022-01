Pęknięta szyba przednia w rogu. Czy da się ją naprawić?

Pęknięta szyba przednia w rogu, czyli dziś opowiemy o popularnym zimą scenariuszu. Kamień uderza w szybę, ta pęka, a kierowca zostaje z problemem.

Pęknięta szyba przednia w rogu: co to oznacza?

Pęknięta szyba przednia w rogu, czyli jeden z częściej występujących efektów jazdy zimą po drogach poza terenem zabudowanym. Drogi w czasie opadów śniegu są bowiem posypywane solą i... piachem. A piach czasami zawiera kamienie. Gdy kamień wystrzeli spod kół jadącego z przodu pojazdu, uszkodzenie gotowe. Pół biedy gdy kierowca zarejestruje zdarzenie np. przy pomocy pokładowego rejestratora. Wtedy może starać się o odszkodowanie. Jeżeli nie, naprawę musi przeprowadzić na własny koszt. No właśnie, naprawdę czy wymianę?

Dopuszczalne pęknięcie szyby przedniej, czyli jakie?

Od lat pękniętą szybę w samochodzie da się naprawić. Uszkodzenie musi jednak spełniać cztery wymogi. Po pierwsze nie może być zbyt stare – najlepiej jak najszybciej pojawić się w warsztacie. Po drugie nie może mieć średnicy większej niż 5 do 20 mm. Po trzecie nie może mieć długości większej niż 5 do 20 cm. Po czwarte nie może dochodzić do krawędzi szyby. Jeżeli zatem "pająk" nie wszedł jeszcze pod uszczelkę, pęknięta szyba przednia w rogu jak najbardziej nadaje się do naprawy.

Pęknięcie szyby w aucie: naprawa polega na...

Różnica między naprawą szyby a jej wymianą jest zasadnicza. Naprawa zostanie wyceniona na kwotę wynoszącą od 80 do 140 zł. Nowa szyba będzie z kolei kosztować co najmniej 350 – 400 zł, przy czym kwota częściej wynosi od 500 do 700 zł, a może sięgnąć nawet ponad 2 tys. zł, gdy tafla szkła jest np. podgrzewana. Różnica w kosztach jest zatem kolosalna.

Pęknięta szyba przednia: czy można jeździć?

Pęknięta szyba przednia w rogu sprawia, że kierowca nie powinien kontynuować jazdy. Tak, uszkodzenie nie znajduje się w jego polu widzenia, mimo wszystko pęknięcie może powodować refleksy świetlne i tworzy zagrożenie. Skutek? Auto nie przejdzie przeglądu technicznego. Poza tym w razie kontroli drogowej kierowca straci dowód rejestracyjny, a do tego może otrzymać mandat wynoszący od 20 do 500 zł.

Czy szyba w samochodzie może sama pęknąć?

Szyba w samochodzie nie może sama pęknąć. Zawsze muszą się pojawić czynniki oddziałujące na nią. Wśród podstawowych można wymienić np. mikroskopijnej wielkości uszkodzenie, naprawę blacharską, błędy konstrukcyjne powodujące powstanie dużych naprężeń czy niewłaściwy montaż szyby w warsztacie.