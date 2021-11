Czy pękniętą szyba może wypaść? W scenariuszu maksymalnie pesymistycznym pewnie tak. Tylko jak duża jest szansa, że on wystąpi?

Pęknięta szyba, czyli jesienno-zimowe uszkodzenia auta

Jesienią i zimą, gdy na drodze zalega duża ilość kamieni, potęgowanie jest prawdopodobieństwo że spod kół samochodu jadącego z przodu wypadnie kamień, uderzy w szybę i ją uszkodzi. Powstałe w ten sposób ubytki czasami są drobne – przypominają rysy czy wyżłobienia. Mogą być jednak też naprawdę duże – wtedy na ogół powstaje pająk, który rozchodzi się na większą część szyby.

Czy pęknięta szyba może wypaść?

Czy pęknięta szyba może wypaść? W czystej teorii pewnie tak. W praktyce takie przypadki jednak nie zdarzają się. Szyby w samochodach wypadają przede wszystkim w czasie wypadku, gdy uderzy w nie przeszkoda. Szyba w samochodzie nie wypadnie po powstaniu pająka z prostej przyczyny. Są one klejone – w wyniku uszkodzenia nie rozpadają się zatem na kawałki, a wypadają w całości.

Pęknięta szyba nie może wypaść, ale narobi problemów

Pęknięta szyba nie wypadnie, ale to jeszcze nie oznacza, że kierowcy nie czekają żadne problemy. Pęknięta szyba oznacza, że samochód nie spełnia warunków technicznych. A to oznacza brak możliwości przedłużenia ważności przeglądu technicznego. Diagnosta nie wbije pieczątki. W czasie kontroli drogowej z kolei kierowca straci dowód rejestracyjny, a do tego może dostać karę – mandat za pękniętą szybę wynosi od 20 do 500 zł.