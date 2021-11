Znakowanie samochodów, czyli mikronaklejki SelectaDNA Toyoty

Znakowanie samochodów: na czym polega i co tak właściwie daje? Odpowiedzią może się stać system SelectaDNA stosowany przez Toyotę w Polsce.

Znakowanie DNA, czyli straszak na złodzieja

Na czym polega znakowanie samochodów? Brytyjska firma Selectamark Security Systems Plc. opracowała system, w którym na różne części w pojeździe nanoszona jest niewidoczna substancja. Jej elementem są mikroznaczniki zawierające numer charakterystyczny tylko dla jednego pojazdu. System kryminalistycznego znakowania samochodów oznacza naniesienie na auto – a konkretnie Toyotę – w sumie ponad 1000 aluminiowych mikroznaczników o średnicy 0,5 mm. Widać je dopiero po powiększeniu. Pojawiają się na katalizatorze, felgach, szybach i 50 innych częściach.

Znakowanie samochodów. Złodziej tego nie usunie!

Znakowania samochodów z uwagi na skalę ich ilości i sposób naniesienia nie da się usunąć. Poszczególne mikroznaczniki są odporne na tarcie i temperaturę. I nie są to jedynie słowa przedstawicieli Toyoty, ale standard potwierdzony notą Grade A jedynej akredytowanej normy dla oznakowani kryminalistycznych BSI PAS 820: 2012. Znaczniki mają się utrzymać na pojeździe co najmniej 5 lat.

DNA Program: naklejka na szybie w pakiecie

Świadectwem tego, że konkretny egzemplarz Toyoty był znakowany DNA jest naklejka na szybie. Ma ona stanowić informację dla potencjalnego złodzieja, że kradzież się nie opłaca. Szczególnie że organy ścigania będą w stanie wyśledzić przestępstwo zarówno jeżeli odnajdą auto w całości, jak i po rozebraniu go na części i sprzedaży poszczególnych podzespołów.

Z praktycznego punktu widzenia najważniejszą częścią systemu SelectaDNA są duże, dobrze widoczne naklejki na szybach. To one powodują, że złodziej z daleka widzi, że kradzież tego akurat samochodu jest dla niego niebezpieczna, a sprzedaż części będzie utrudniona i narazi go na odkrycie przez policję. Oznakowanie na szybach jest też informacją dla policji. Oficer może wychwycić takie kradzione auto nawet podczas zwykłej kontroli drogowej – podkreślił Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland.

Znakowanie samochodu: co tak naprawdę oznacza kod?

W sytuacji, w której policjanci znajdą kradzione auto lub części pochodzące z kradzionego samochodu, bez problemów powinni poradzić sobie z odczytaniem kodu. Mikroznacznik wystarczy powiększyć i odczytać sekwencję znaków. Jej zdekodowanie też nie powinno stanowić trudności i to bez dostępu do bazy Toyoty. Syntetyczne DNA jest analizowane tymi samymi metodami kryminalistycznymi, co wszystkie inne rodzaje DNA.

Znakowanie samochodu DNA: cena to dokładnie...

Mikroznaczniki, syntetyczne DNA, znakowanie samochodu i wreszcie unikalny kod. To wszystko brzmi... drogo? Całe szczęście nie. SelectaDNA jest oferowany w cenie auta we wszystkich wersjach wyposażenia dla niemal wszystkich modeli osobowych – od Yarisa po Highlandera i Land Cruisera.