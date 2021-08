Światła do jazdy dziennej: kiedy używać? Zasady są dość jasno określone przez prawo. Przypomnijmy je po to, aby kierowcy uniknęli mandatu.

Światła do jazdy dziennej. Kiedy ich używać?

Zasadnicze pytanie na dziś brzmi: kiedy wolno używać świateł do jazdy dziennej? Przede wszystkim w dzień - czyli w czasie od świtu do zmierzchu. Poza tym w czasie dobrej przejrzystości powietrza. Kiedy zatem światła do jazdy dziennej trzeba zmienić na mijania? Za każdym razem, gdy przejrzystość powietrza zmieni się - tj. pojawi się deszcz, śnieg, mgła czy chociażby mżawka. Światła mijania należy włączyć też wtedy, gdy np. pojazd wjedzie do tunelu oraz gdy w powietrzu pojawi się zapylenie.

Automatyczne światła do jazdy dziennej

O ile światła do jazdy dziennej muszą się włączyć razem z rozruchem silnika, o tyle za ich przełączenie na mijania odpowiada kierowca. Chyba że samochód jest wyposażony w czujnik natężenia światła i zrobi to automatycznie. Z czujnikiem warto uważać. Czasami z opóźnieniem reaguje on na zmianę natężenia światła czy pojawienie się deszczu. Kierowca powinien zatem mimo wszystko kontrolować sytuację.

Mandat za jazdę na światłach do jazdy dziennej

Błąd podczas używania świateł do jazdy dziennej może sporo kosztować kierowcę. Ile wynosi mandat? Zmniejszona przejrzystość powietrza w ciągu dnia i światła do jazdy dziennej oznacza podczas kontroli drogowej grzywnę w wysokości 200 zł. Dodatkowo do konta kierowcy dopisane zostaną dwa punkty karne.