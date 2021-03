Podświetlenie tablicy rejestracyjnej: przepisy i wymogi

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: przepisy nie są mocno precyzyjne!

Choć przepisy określają czym jest oświetlenie tablicy rejestracyjnej, nie są w tym mocno precyzyjne. Według prawa podświetlenie powinno mieć barwę białą oraz musi zapewniać dobre światło. Poprzez dobre światło oświetlenia tablicy rejestracyjnej rozumieć należy bezproblemową możliwość odczytania numerów rejestracyjnych w porze nocnej.

LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej: czy to możliwe?

Sama możliwość odczytania rejestracji to nie jedyny wymóg stawiany przed oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Oznaczenia muszą być widoczne z odległości minimum 20 metrów, samo światło nie powinno być jednak mocno widoczne, gdy oddalimy się od auta na co najmniej 25 metrów. Jakie to ma znaczenie? Gdy kierowca postanowi zamontować LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej, powinien pamiętać o tym, aby nie inwestować w zbyt mocne diody.

Podświetlenie tablicy rejestracyjnej: błędy są kosztowne!

W głos przepisów podświetlenie tablicy rejestracyjnej stanowi jeden z kluczowych systemów w aucie. Jego sprawność może zatem warunkować nawet... sprawność całego pojazdu! Przykład? Awaria oświetlenia tablicy rejestracyjnej może się stać podstawą dla diagnosty do nieprzedłużenia ważności badania technicznego. A na tym nie koniec. Bo brak podświetlenia tablicy lub niewłaściwe podświetlenie tablicy LEDami może sprawić, że kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu.

Wraz z odebraniem dowodu rejestracyjnego funkcjonariusze mają możliwość ukarania kierowcy mandatem karnym opiewającym na kwotę od 20 do nawet 500 złotych. Warto o tym pamiętać!