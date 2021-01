Odkamienianie spryskiwaczy. Kiedy jest potrzebne i jak to zrobić?

Co robić, aby w spryskiwaczu nie było kamienia?

Kamień zebrany w układzie spryskiwania może zablokować dysze. Skutek? Płyn przestanie wydobywać się na szybę. Co sprzyja powstawaniu kamienia? Używanie wody do spryskiwania szyb. Zatem aby zminimalizować efekt wytrącania się kamienia w zbiorniczku wyrównawczym, najlepiej zalewać układ sezonowym płynem do spryskiwaczy kupionym w markecie, na stacji lub w sklepie motoryzacyjnym.

Odkamienianie spryskiwaczy - czyli jak się pozbyć problemu:

Kamień w spryskiwaczu jest najmocniej widoczny w zbiorniczku wyrównawczym. To tam się osadza i stamtąd jest transportowany przez pompkę do poszczególnych dyszy przy szybach. Jak się go pozbyć? Po pierwsze kierowca powinien przeczyścić dysze zatkane przez kamień. Po drugie musi usunąć źródło problemu, czyli kamień ze zbiornika wyrównawczego. W jaki sposób? Należy wymontować zbiornik i zabrać do domu. W domu można go zalać na noc np. octem, ewentualnie specjalnym środkiem do odkamieniania czajników. Zbiornik trzeba następnie dokładnie umyć, zamontować w aucie i zalać nowym płynem do spryskiwaczy.





Warto pamiętać o tym, że użycie octu w zbiorniku zamontowanym w samochodzie może doprowadzić do uszkodzenia lakieru. Ocet to środek silni żrący.