Zamarzające drzwi w samochodzie. Jak uniknąć problemów?

Zamarzające uszczelki drzwi w samochodzie. Z czego wynika problem?

W toku eksploatacji w samochodzie zbiera się wilgoć. Ta gromadzi się jednak nie tylko w kabinie pasażerskiej, ale również na uszczelkach drzwi. Pora szczególnie sprzyjająca? Bez wątpienia jest nią jesień. Bo wtedy nawet bez opadów deszczu powietrze zawiera dużą ilość wilgoci. Drobinki wody zalegające na uszczelkach są bagatelizowane przez kierowców. A to spory błąd. Szczególnie gdy jednej z jesiennych nocy pojawi się pierwszy przymrozek. W jego wyniku może dojść do zamarznięcia drzwi w samochodzie. Skutek? Kierowca będzie miał problem z dostępem do kabiny pasażerskiej. A jeżeli użyje zbyt dużej ilości siły, może zerwać uszczelkę lub... klamkę!

Zamarzające drzwi w samochodzie: co powinien zrobić kierowca?

Wilgoci jesienią nie da się uniknąć. To jednak nie oznacza, że właściciel pojazdu nie ma żadnych narzędzi, które mogą zapobiegać zamarzaniu drzwi w samochodzie. W jaki sposób? Wystarczy odpowiednio wcześnie nasmarować uszczelki. Idealnie nadaje się do tego np. dostępna w aptece gliceryna, ewentualnie dostępne w sklepach motoryzacyjnych i marketach specjalne spreje silikonowe. Przed nałożeniem środka wystarczy wyłącznie oczyścić i dokładnie osuszyć gumę uszczelki. Warto też pamiętać, aby nakładać środek w garażu, ewentualnie wtedy, gdy na zewnątrz jest dodatnia temperatura.





Zamarzające zamki w samochodzie to... problem numer 2!

Czasami zamarzają nie tylko drzwi, ale i zamki. Co w takim przypadku? Obecnie problem jest dużo mniejszy. W końcu większość samochodów ma centralny zamek zdalnie sterowany. Zamarznięty zamek nie jest zatem w stanie ograniczyć dostępu do kabiny pasażerskiej. Co jednak, gdy kierowca nie otwiera drzwi pilotem? Gdy kluczyk nie chce się przekręcić w zamku, na początek warto delikatnie opukać okolice zamka. To może rozkruszyć drobiny lodu. Drugą z metod jest rozpuszczenie zamarzniętej wody w zamku za pomocą np. suszarki - gdy auto stoi w garażu. Po trzecie do odmrożenia zamka można wykorzystać specjalny sprej dostępny w markecie lub sklepie motoryzacyjnym.