Zmatowiały lakier na samochodzie. Jak poprawić wygląd auta?

Mocne kolory mają to do siebie, że z biegiem lat i w toku eksploatacji mogą matowieć. Co o tym decyduje? Ilość czynników jest ogromna. Czerwień traci swoją wyrazistość np. pod wpływem działania promieni UV, niewłaściwych środków chemicznych stosowanych do mycia czy nawet czynników w postaci drobin piasku uderzających o karoserię. I choć zmatowiały lakier na samochodzie nie prezentuje się najlepiej, słaby efekt wizualny można starać się minimalizować. Są na to sposoby.

Zmatowiały lakier na samochodzie - warsztat albo zrób to sam!

Przede wszystkim kierowca powinien się zastanowić nad budżetem, który jest w stanie przeznaczyć na poprawę kondycji zmatowiałego lakieru na samochodzie. Jeżeli dysponuje kwotą oszacowaną na kilkaset złotych, może zdecydować się na profesjonalne usługi warsztatu np. detailingowego. Tam karoseria zostanie profesjonalnie spolerowana, a następnie zabezpieczona za pomocą specjalnych wosków. Oczywiście zmatowiały lakier na samochodzie można starać się naprawić także we własnym zakresie. A wtedy konieczna będzie głównie spora ilość czasu i cierpliwości.





Na początek kierowca powinien dokładnie umyć nadwozie auta. Następnie należy dokładnie nałożyć na całą karoserię pastę polerską - np. kosztującą kilka złotych TEMPO. Kolejnym etapem jest zabezpieczenie powierzchni - do tego celu najlepiej wykorzystać specjalne woski dostępne w sklepach motoryzacyjnych. Skutek? Zmatowiały lakier na samochodzie powinien stać się przeszłością, a barwa powinna odzyskać dawną świetność.