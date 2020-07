Przeciekający szyberdach. Jak go uszczelnić?

Okna dachowe z biegiem lat stały się większe i dużo bardziej praktyczne. Dziś za ich sprawą pasażerowie tylnej kanapy mogą obserwować niebo podczas jazdy. Niestety z ich eksploatacją wiążą się też pewne wady. A podstawę stanowi przeciekający szyberdach. Z czego wynika usterka? Fabryczne okna dachowe są wyposażone w system odprowadzania wody. Kanaliki te z czasem jednak zapychają się. A to oznacza, że wilgoć zaczyna zalegać i przedostaje się do kabiny pasażerskiej.

Przeciekający szyberdach - na początek oczyść kanaliki!

Przeciekający szyberdach niesie ze sobą dość przykre skutki. Zalewa bowiem często nie tylko podsufitkę (tworząc na jej powierzchni mało estetyczne plamy), ale również i fotele oraz tapicerkę na drzwiach czy konsoli. Jak zatem naprawić przeciekający szyberdach? Na ogół wystarczy przepchać kanały odprowadzające - zbiera się w nich pył i drobne zabrudzenia. Do tego celu przyda się cienki i długi drut oraz nieco wiedzy technicznej - trzeba bowiem wiedzieć, gdzie te kanały się znajdują.





Jak zapobiegać usterce? Warto profilaktycznie czyścić odpływy - najlepiej raz w roku. To jednak nie koniec. Bo warto je czyścić nie tylko z uwagi na przeciekający szyberdach, ale i korozję. Zalegająca woda prędzej lub później doprowadzi do uszkodzenia mechanizmu otwierającego. A jako że podczas jego naprawy konieczne będzie zastosowanie części oryginalnych, wizyta w warsztacie nie będzie należeć do tanich.

Przeciekający szyberdach niefabryczny - co wtedy?

Co gdy przeciekający szyberdach jest dachem niefabrycznym? W tym przypadku może być nieco prościej. W końcu dokładane okno dachowe nie ma np. odpływów. A to oznacza, że wszelkie przecieki wynikają z uszkodzenia uszczelki pojawiającej się na połączeniu szyberdachu i karoserii.