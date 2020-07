Pęknięta szyba w samochodzie: mandat to początek problemów!

Pęknięta szyba w samochodzie - szczególnie w przypadku, w którym ubytki szkła są znaczące, ewentualnie doszło do powstania powiększającej się, liniowej rysy - ograniczają bezpieczeństwo jazdy. Czemu? W punktach załamania mogą tworzyć się refleksy świetlne - głównie w słoneczny dzień lub podczas jazdy nocą. A gdy te oślepią prowadzącego, są w stanie doprowadzić nawet do wypadku drogowego.

Pęknięta szyba w samochodzie powinna być jak najszybciej wymieniona. Kierowca niezwłocznie po powstaniu uszkodzenia powinien umówić się na wizytę w warsztacie. Co w przeciwnym razie? Podczas kontroli drogowej pierwszą z kar będzie odebranie dowodu rejestracyjnego - zwłaszcza wtedy, gdy pęknięcie pojawia się w polu widzenia prowadzącego. Samochód nie spełnia bowiem wymogów technicznych określonych w przepisach. Na tym jednak nie koniec.





Pęknięta szyba w samochodzie: mandat też będzie dotkliwy!

Co jeszcze oznacza pęknięta szyba w samochodzie? Mandat jest jedną z możliwych opcji. Choć w tym przypadku funkcjonariusz ma już dużo większą dowolność. Wcale nie musi wlepiać kierowcy kary grzywny - przepisy nie zobowiązują go do tego. Postępowanie może zakończyć się np. upomnieniem. Co w sytuacji, w której mimo wszystko pojawi się mandat? Ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą od 20 do nawet 500 złotych. Policjant podejmuje decyzję o kwocie uznaniowo.