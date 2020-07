Pęknięta szyba: naprawa jest możliwa, ale nie zawsze!

Odprysk powstały na powierzchni szyby ma wpływ ma widoczność i powstawanie reflektorów świetlnych. A w ten sposób może się stać powodem nieprzedłużenia ważności badania technicznego czy nawet mandatu. Uszkodzoną szybę należy zatem wymienić. To niestety nie zawsze jest tanie. Bo szyba oferująca opcję podgrzewania spotykana w aucie popularnym potrafi kosztować nawet 1500 - 2000 złotych. Co w sytuacji, w której kierowca nie ma właściwego ubezpieczenia i musi pokryć koszty z własnej kieszeni? Zawsze może pomyśleć o naprawie.

Jakie uszkodzenia kwalifikują się do naprawy? To pytanie zasadnicze. Przede wszystkim nie mogą to być odpryski o większej średnicy niż 24 mm oraz pojawiające się bliżej niż 10 cm od krawędzi szyby. Gdy jest ich więcej, każdy musi być oddalony od siebie o 10 cm. Jeżeli chodzi o rysy, to te mogą mieć maksymalnie 10 cm długości. Co ważne, likwiduje się wyłącznie te uszkodzenia, które powstały po zewnętrznej stronie szyby. Potężne znaczenie ma też czas - im szybciej ubytek zostanie uzupełniony, tym lepiej.





Pęknięta szyba: naprawa - opis krok po kroku: