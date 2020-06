Jak zamontować bagażnik dachowy na relingi? Zrób to sam!

Czas rodzinnego wyjazdu może być nie lada wyzwaniem. I nie chodzi tylko o długą podróż czy konieczność siedzenia w pojeździe przez kilka godzin. Dużo trudniejsze jest często... pakowanie. W jego czasie bardzo szybko okazuje się, że przestrzeń załadunkowa w pojeździe jest po prostu zbyt mała. Może brakować miejsca na walizki, ewentualnie takie przedmioty jak rower czy narty. Co w takim przypadku? Kierowca na szczęście nie musi się poddawać. Wystarczy że wypożyczy, ewentualnie kupi bagażnik dachowy na relingi.

Ile kosztuje bagażnik dachowy na relingi? Ceny samych belek stanowiących podstawę systemu i rozpościerających się między relingami samochodu zaczynają się od nieco ponad 100 złotych. A do tej kwoty należy doliczyć jeszcze listwy montażowe do rowerów, ewentualnie box wykonany z tworzywa sztucznego. W tym przypadku wartość inwestycji wzrośnie o kwotę oszacowaną na kilkaset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jak zamontować bagażnik dachowy na relingi? Opis krok po kroku: