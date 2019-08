Co to jest detailing? Czyli opowieść o auto spa!

Standardowa myjnia to miejsce, w którym samochód odzyskuje blask. A tak przynajmniej może się wydawać. Bo tak naprawdę kierowca nigdy nie pozna pojęcia blasku, dopóki nie zaprowadzi swojego pojazdu do auto spa. Co to jest detailing? To nic innego jak proces mycia, jednak przeprowadzony z dużą szczegółowością i drobiazgowością. To precyzyjne pieszczenie detali, które ma doprowadzić nie tylko samochód do czystości, ale też sprawić że zdecydowanie poprawią się jego walory estetyczne.

Co to jest detailing karoserii? To w pierwszej kolejności jej dokładne oczyszczenie. Proces wykonuje się w dużej mierze ręcznie przy użyciu dobrej jakości środków chemicznych. Drugim i niezwykle ważnym etapem jest polerowanie. W przypadku tego punktu detailer ma do wyboru dwie opcje. W przypadku usługi bardziej podstawowej polerowanie może odbywać się ręcznie przy użyciu padów i past polerskich. Bardziej kompleksowa usługa zakłada polerowanie maszynowe - dużo dokładniejsze i dające lepszy efekt.

Co to jest detailing? To głównie konserwacja i zabezpieczenie

Kolejnym etapem jest konserwacja i zabezpieczenie karoserii. Do konserwacji na ogół wykorzystywane są woski. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie karoserii, spotykanych metod jest więcej. A ostateczny wybór zależy w dużej mierze od charakteru eksploatacji czy zasobności portfela kierowcy. Przykładem jednej z droższych usług jest nakładanie powłoki ceramicznej - tą aplikuje się z wcześniej przygotowanych fiolek. W przypadku dużego SUV-a jej cena może sięgnąć nawet 3 - 4 tysięcy złotych!

Co daje powłoka ceramiczna? Zabezpiecza lakier przed drobnymi uszkodzeniami (np. uderzenie kamienia, otarcie o gałąź), działaniem promieni UV czy czynników zewnętrznych w postaci soli na drogach. Co ważne, czas jej działania utrzymuje się na akceptowalnym poziomie. Prawidłowo nałożone środki potrafią utrzymywać się na nadwoziu rzadziej eksploatowanego samochodu nawet 5 lat. Po tym czasie powłokę należy położyć ponownie.

Tańszą alternatywę stanowią powłoki kwarcowe. W ich przypadku koszt nałożenia nie powinien przekroczyć 1500 złotych. Z drugiej strony poziom oferowanej przez nie ochrony jest zdecydowanie niższy. Powłoki kwarcowe mogę niwelować niewielkie rysy na nadwoziu. Poza tym przede wszystkim ograniczają przywieranie zanieczyszczeń i ułatwiają utrzymanie nadwozia w czystości. Dodatkowo mają zdecydowanie krótszy czas trwałości. Ten nie przekracza na ogół kilkunastu miesięcy.

Co to jest detailing? To też „niewidzialna wycieraczka”!

Jedną z ciekawszych usług, które można zamówić u auto detailera, jest nałożenie tzw. niewidzialnej wycieraczki. To środek, który po nałożeniu na przednią szybę, przyspiesza proces spływania kropel wody. Podczas jazdy z dużą prędkością woda odpływa na tyle sprawnie, że kierowca nie musi włączać wycieraczek. Usługa na ogół kosztuje od 150 do 250 złotych. Co to jest detailing? Detailing to też renowacja i zabezpieczanie felg aluminiowych oraz np. brezentowego dachu w kabriolecie.

Co to jest detailing wnętrza? To również kompleksowa usługa, która nie polega wyłącznie na wytarciu kurzy, umyciu szyb i odkurzaniu. Do proces renowacji, który w kilkuletnim samochodzie jest w stanie nawet przywrócić kabinie pasażerskiej niemal fabryczny stan. W czasie prac nad kabiną detailer m.in. pierze tapicerkę, boczki drzwi, podłogę, a nawet podsufitkę, zabezpiecza skórzaną tapicerkę i plastikowe elementy wykończenia (np. nakładając powłokę ceramiczną) oraz dezynfekuje parą w celu usunięcia przykrych zapachów, a także grzybów oraz roztoczy. Pełen pakiet detailingowy skierowany do wnętrza potrafi kosztować 1000 - 1500 złotych.