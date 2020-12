Jak zmniejszyć spalanie LPG? Oto nasze porady!

Jak obniżyć spalanie LPG? A instalacja jest sprawna?

Każdy kierowca zadaje sobie to samo pytanie: jak obniżyć spalanie? LPG do tego tematu dokłada szereg kolejnych zagadnień. Szczególnie że zanim właściciel pojazdu zacznie szukać problemów w swojej technice jazdy, powinien skontrolować układ zasilania gazem. Warto sprawdzić czy ten jest w pełni szczelny oraz czy otrzymuje prawidłowe odczyty z poszczególnych czujników. Ma to potężne znaczenie. Bo uszkodzenie np. sterownika lub czujnika prowadzi do oszukania komputera i podania bez potrzeby większej dawki LPG. A większa dawka musi oznaczać wyższe spalanie.

Jak zmniejszyć spalanie LPG? Pomyśl o eco-drivingu!

Są pewne zasady, które wdrożone do techniki jazdy, pozwolą zaoszczędzić nawet 30 proc. paliwa. O jakich regułach mowa? Najważniejsze przypominamy poniżej.





nie jedź na zbyt wysokich i niskich obrotach - utrzymuj silnik zaraz poniżej optymalnego zakresu, bo wtedy spala paliwo najefektywniej i w chwilę po wciśnięciu pedału gazu, będzie gotowy do przyspieszenia,

redukuj bieg, gdy wiesz że będziesz potrzebował mocy,

wrzucaj bieg na wyższy, gdy jazda ma być jednostajna,

hamuj, ale... silnikiem! Bo wtedy spalanie wynosi dokładnie 0 l/100 km!

obserwuj innych użytkowników drogi i planuj, to pomoże ci uniknąć niepotrzebnego hamowania i przyspieszania oraz upłynni jazdę,

unikaj dynamicznego startowania np. spod świateł,

nigdy nie rozgrzewaj silnika na postoju! Najlepiej i najszybciej rozgrzeje się w trakcie spokojniej jazdy,

pamiętaj o ciśnieniu powietrza w oponach.

Jak obliczyć spalanie LPG?

Jak sprawdzić spalanie LPG w samochodzie? Sytuacja tak naprawdę jest niezwykle prosta i analogiczna do scenariusza, w którym kierowca postanowi skontrolować zapotrzebowanie silnika na benzynę. Zamiast polegać na wskazaniach komputera pokładowego, najlepiej aby właściciel pojazdu zatankował zbiornik gazu do pełna, wyzerował licznik okresowy przebiegu i sprawdził ile jest w stanie pokonać kilometrów na butli. Następnie ilość zatankowanego gazu trzeba podzielić przez ilość kilometrów podzieloną przez 100 (bo spalanie wylicza się na 100 kilometrów).

Warto pamiętać o tym, że wartość ta będzie wyłącznie przybliżona. Czemu? A chociażby dlatego, że w czasie pracy silnika pobierane jest nie tylko LPG. Spalanie benzyny jest realizowane równocześnie - w czasie rozgrzewania silnika oraz w ramach tzw. dotrysku uruchamianego przez producentów w celu ochrony silnika.