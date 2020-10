Opel Corsa D LPG: opinie są za czy przeciw?

Corsa D LPG: w jakich silnikach?

Opel przygotował świetną informacje dla wszystkich właścicieli Cors generacji D. Otóż silniki benzynowe korzystają wyłącznie z pośredniego wtrysku paliwa typu MPi. A to oznacza mniej więcej tyle, że idealnie nadają się do zasilania gazem, a koszt montażu układu LPG można obniżyć już do jakiś 3 tysięcy złotych. Kiedy tańsze paliwo jest szczególnie opłacalne? Gdy kierowca wybierze np. Corsę D 1.4 lub Corsę D 1.6 Turbo. Te dwie wersje silnikowe podczas dynamicznej, miejskiej eksploatacji potrafią wykroczyć ze spalaniem powyżej wyniku na poziomie 10 litrów... Oszczędności będą zatem mocno wyczuwalne.

Corsa D LPG: spalanie wzrośnie o...

Nie jest żadną tajemnicą, że po przejściu na zasilanie gazem, zapotrzebowanie silnika na paliwo rośnie. Na ogół skok zawiera się w przedziale od 0,5 do 1,5 litra. Czy to zła informacja? W zasadzie nie. Szczególnie że pomimo wyższego spalania, kierowca nadal będzie mógł cieszyć się oszczędnościami. A najlepszy przykład stanowią kalkulacje, które przygotowaliśmy poniżej.





Silnik Koszt 100 km w mieście na benzynie Koszt 100 km w mieście na LPG Różnica Corsa D 1.4 LPG 39,69 zł 20,90 zł -47,3 proc. Corsa D 1.6 Turbo LPG 48,51 zł 25,08 zł -48,3 proc.

Opel Corsa D z fabrycznym LPG. Czy warto?

Niemiecka marka wie o tym od lat, że jednym z afrodyzjaków dla kierowców jest oferowanie tzw. "fabrycznego LPG". Czy w przypadku Corsy D warto jednak interesować się takim rozwiązaniem? Wybór może się okazać ryzykowny i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zastosowanie fabrycznego LPG oznacza iż układ jest eksploatowany od minimum 6 lat. Po drugie nie każdy gazownik będzie znał jego konstrukcję, a tym samym może mieć problem z dobraniem części zamiennych czy usunięciem niektórych usterek.