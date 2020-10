Hybryda a LPG - czy to się może opłacać?

Hybryda w gazie - co na to technologia?

Tak naprawdę lista ewentualnych przeciwwskazań dotycząca montażu LPG w hybrydzie, jest dokładnie taka sama jak w przypadku silnika benzynowego. Co zatem przeszkadza? Głównie bezpośredni wtrysk. To nie oznacza, że nie da się zastosować układu zasilającego LPG. Da się to zrobić. Montaż będzie jednak drogi, a tym samym często hybryda w gazie będzie całkowicie nieopłacalna!

Hybryda z LPG: spalanie jest wyższe?

Identycznie jak w przypadku silnika benzynowego, tak i w hybrydzie podczas zasilania gazem rośnie nieco spalanie. Różnica? Ta nie powinna przekroczyć litra. To na szczęście jeszcze żaden problem. Szczególnie że koszt zakupu LPG jest praktycznie o połowę niższy niż w przypadku bezołowiowej. Czy wyższe spalanie się zatem opłaca? Jak najbardziej i wystarczy opisać to na przykładzie Aurisa Hybrid LPG. W mieście zużywa 5 litrów benzyny lub 6 litrów gazu. To oznacza, że koszt przejechania 100 kilometrów na LPG maleje z nieco ponad 22 do 12,5 złotego.





Hybryda z LPG: opinie kierowców

Właściwy dobór komponentów instalacji i poprawnie wykonany montaż sprawiają, że hybryda z LPG cieszy się bardzo dobrymi opiniami kierowców. Tak naprawdę użytkownicy mają jedno zastrzeżenie i to dotyczy... miejsca montażu butli gazowej. Jeżeli kierowca posiada auto typu hatchback, w bagażniku nie pozostaje zbyt dużo przestrzeni. Właśnie dlatego kupując hybrydę z myślą o przeróbce na LPG, lepiej zdecydować się na model z nadwoziem typu kombi.

Jaka hybryda do LPG?

Rynek samochodów hybrydowych jest coraz szerszy. W przypadku montażu instalacji LPG sprawdza się jednak stara prawda. A ta mówi, że trwałości technologii zasilania gazem sprzyja... prostota silnika. Właśnie dlatego szczególnie często u gazowników goszczą modele Toyoty pokroju Auris Hybrid. LPG z uwagi na zastosowanie pośredniego wtrysku okazuje się w tym przypadku trwałe, a tym samym przynosi kierowcy bardzo wymierne korzyści finansowe generowane podczas eksploatacji.