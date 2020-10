Jak wyczyścić wtryski od gazu? Czy to zawsze jest możliwe?

Czyszczenie wtrysków LPG - ile kosztuje?

Twój samochód korzysta z instalacji gazowej, a zaczął np. szarpać w czasie jazdy? To może oznaczać uszkodzone wtryski od LPG. Co w takim przypadku? Konieczna jest oczywiście ocena gazownik - taka, która potwierdzi wstępną diagnozę. Następnie należy podjąć kroki mające na celu usprawnienie urządzeń. I dobrym pomysłem jest np. czyszczenie wtrysków od gazu. Procedurę wykonuje się przy pomocy specjalnych środków chemicznych. Wypłukanie zebranych we wnętrzu wtryskiwacza zanieczyszczeń ma przywrócić mu precyzję pracy. Ile kosztuje czyszczenie wtrysków od gazu? 100 złotych za komplet.

Czyszczenie wtrysków od gazu - jakie są alternatywy?

Niestety może się okazać, że nie da się wyczyścić wtrysków od gazu. Co wtedy? Aby usunąć ich usterkę, kierowca ma jeszcze dwie możliwości. Po pierwsze może zdecydować się na regenerację. Taka możliwość występuje jednak wyłącznie wtedy, gdy urządzenia zastosowane w instalacji LPG są rozbieralne. Gazownik ma wtedy dostęp do części zamiennych, przy pomocy których może przywrócić wtryski prawie do stanu pierwotnego. Najczarniejszy scenariusz? Jeżeli nie ma możliwości czyszczenia i regeneracji, pozostaje wyłącznie wymiana. Tu na szczęście cena nie zawsze musi być zaporowa. Bo ceny stertują od 100 i sięgają 1000 złotych.





Co ile wymieniać wtryski gazu? Na szczęście nie często...

Na szczęście pytanie "Co ile wymieniać wtryski gazu?" nie zawsze musi mieć mało optymistyczną odpowiedź. Jeżeli kierowca będzie dbał o serwis instalacji, a do tego pamiętał o tankowaniu paliwa wysokiej jakości, taka ewentualność nie stanie się faktem wcześniej niż po pokonaniu jakiś 250 tysięcy kilometrów. A na takim dystansie koszt montażu instalacji LPG zdąży się dawno zwrócić. Tym samym wydatek w zasadniczy sposób nie zmieni oszczędności płynącej z zastosowania tańszego paliwa.