Regulacja zaworów na LPG. Co daje?

Wnętrze jednostki napędowej w czasie jazdy jest poddawane ogromnym siłom tarcia. A to tworzy wysoką temperaturę. Jeżeli dodać do tego spalanie mieszanki paliwowej, otrzymujemy scenariusz, w którym grzybki zaworów wylotowych potrafią się rozgrzać nawet do 800 stopni Celsjusza! Czemu zjawisko jest groźniejsze w przypadku instalacji LPG? Bo gaz spala się szybciej, a to znaczy że zawory są narażane na ekstremalną temperaturę przez dłuższy czas. A to nie koniec, bo zawory nie są też chłodzone np. paliwem dostarczanym do komory spalania.

Regulacja zaworów na LPG - awaria postępuje stopniowo!

Takie warunki sprawiają, że w samochodach posiadających instalację LPG luz zaworowy zmniejsza się szybciej. Skutek? Zawory najpierw stają się podparte, później przegrzewają się, a na końcu wypalają i wymagają wymiany. Objawy? Spada poziom kompresji, a silnik nie ma siły podczas jazdy. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera takie pojęcie jak regulacja zaworów na LPG - kontroli należy dokonywać częściej i częściej kasować ewentualne odchylenia od wartości fabrycznych.





Regulacja zaworów na LPG - jakie są metody: