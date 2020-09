Silniki Toyoty z hydrauliczną regulacja zaworów. Czy nadają się do LPG?

Benzynowe silniki Toyoty cieszą się opinią trwałych. Od lat miały jednak pewną słabość - mechaniczną regulację luzu zaworowego. A ta stawała się przeszkodą w czasie montażu układu zasilającego LPG. Czemu? Regulacji należało dokonywać nawet co 50 - 60 tysięcy kilometrów, a jej koszt potrafił sięgnąć nawet 2 tysięcy złotych. Tak wysoka kwota zdecydowanie zmniejszała opłacalność stosowania tańszego paliwa. Brak regulacji? To zawsze oznaczało wyrobienie się gniazd zaworowych i remont.

Silniki Toyoty z hydrauliczną regulacja zaworów:

1.6 Valvematic

1.8 Valvematic

2.0 Valvematic

Hydrauliczna regulacja luzu zaworowego sprawia, że silniki z rodziny Valvematic bardzo dobrze radzą sobie z zasilaniem LPG. A to nie koniec ich zalet, bo choć posiadają np. zmienne fazy rozrządu oraz regulowany wznios zaworowy, to jednostki wyposażone w prostą technologię wtryskową - paliwo jest dostarczane do cylindrów za pomocą wtrysku pośredniego. Ich cechą jest również zastosowanie przez inżynierów trwałego łańcucha rozrządu oraz postawienie na konstrukcję wolnossącą.





LPG w... hybrydzie Toyoty?

Na pomysł gazowania hybrydowych Toyot wpadli warszawscy taksówkarze. Skąd się on wziął? Choć hybrydowy brzmi zaawansowanie, tak naprawdę bazą dla układu napędowego jest prosty benzyniak. Ma pośredni wtrysk, zminimalizowaną ilość osprzętu i hydrauliczną regulację luzu zaworowego - to dotyczy m.in. motoru 1.8 Hybrid 2ZR-FXE. Eksploatacja hybrydy na LPG przynosi realne oszczędności. W przypadku taksówki kwoty mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych rocznie.