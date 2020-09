Zakaz LPG w garażach podziemnych: mandaty czekają na kierowców?

Jakich przypadków dotyczy zakaz LPG w garażach podziemnych? To dość dokładnie opisaliśmy w naszym poprzednim materiale (tutaj). Dziś zajmiemy się kwestią egzekwowania przepisów. Bo choć wspólnota ma prawo, a nawet obowiązek umieścić właściwe oznaczenie, nie do końca wiadomo jak ono jest umocowane prawnie. A więc?

Zakaz LPG w garażach podziemnych - mandatowe przesłanki

Po pierwsze nie ma czegoś takiego jak znak określający zakaz LPG w garażach podziemnych - nie występuje on w oficjalnym wykazie przygotowanym przez Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. A to oznacza, że oznaczenie ma tzw. charakter pozaustawowy. Na drogach publicznych jego znaczenie mogłoby być skutecznie kwestionowane. W przypadku terenów znajdujących się poza drogami publicznymi - czyli np. w garażu podziemnym - mogą być już stosowane. Właściciel lub zarządca terenu ma zatem prawo określić zakaz LPG w garażach podziemnych, a kierowcy powinni się do niego stosować.





Po drugie co z karaniem? Bardzo ważna jest prawidłowość oznaczenia. Znak wprowadzający zakaz LPG w garażach podziemnych powinien być umieszczony w widocznym miejscu przed wjazdem do hali garażowej. Jeżeli kierowca mimo wszystko zdecyduje się go złamać, naraża się na konsekwencje ujęte w kodeksie wykroczeń - niezastosowanie się do oznaczenia pionowego. Zanim jednak prowadzący otrzyma mandat, służby porządkowe muszą otrzymać zgłoszenie dotyczące wykroczenia bezpośrednio od właściciela lub zarządcy.

Zakaz LPG w garażach podziemnych - kolejny martwy zapis

Czyli co to właściwie oznacza? Zakaz LPG w garażach podziemnych choć obowiązuje i ma uregulowanie prawne, tak naprawdę jest... martwy. Ciężko żeby zarządca bloku sprawdzał czy auta zaparkowane w halach garażowych są zasilane gazem czy nie, a następnie zgłaszał sprawę policji czy straży miejskiej. Ciężko tym bardziej, że nie wszystkie pojazdy są np. wyposażone w zewnętrzny wlew gazu, a zarządca nie ma żadnych uprawnień do kontroli dokumentów pojazdu.