Zakaz LPG w garażach podziemnych. Co oznacza i z czego wynika?

Zakup mieszkania to ważny rozdział w życiu. Szczególnie jeżeli lokal znajduje się w nowym bloku i posiada np. własne miejsce garażowe w hali. I choć taki zestaw brzmi jak błogosławieństwo w dużym mieście, może też rodzić pewne problemy. Jakie? Tym jest chociażby zakaz LPG w garażach podziemnych. Jednym z kluczy do sukcesu w tym przypadku jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co ono mówi? W jednym z punktów jasno określa, że:

parkowanie samochodów zasilanych propan-butanem jest możliwe w tych garażach znajdujących się poniżej gruntu, w których zastosowana jest wentylacja mechaniczna, sterowana czujnikami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu. Przy czym zarządca nieruchomości ma obowiązek umieścić przy wjeździe do garażu czytelną informację określającą zakaz LPG w garażach podziemnych.





Kiedy zatem nie obowiązuje zakaz LPG w garażach podziemnych?