Ważność butli LPG a przegląd. O czym musi wiedzieć kierowca?

Samochód wyposażony w instalację gazową musi maksymalnie co 12 miesięcy pojawiać się w okręgowej stacji kontroli pojazdów na przeglądzie. W jego czasie diagnosta nie tylko sprawdzi stan pojazdu, ale też poprosi o dokumenty dotyczące np. instalacji LPG. Jakie konkretnie? Podstawę stanowić będzie świadectwo homologacji butli. Na jego podstawie mechanik jest w stanie stwierdzić, że dalsza eksploatacja zbiornika jest bezpieczna.

Ważność butli LPG a przegląd

Butla LPG posiada ważną homologację przez 10 lat od momentu pierwszego montażu. Jeżeli termin ten minie, diagnosta nie będzie mógł przedłużyć ważności badania technicznego podczas corocznego przeglądu. Czemu? Bez ważnej homologacji nie będzie w stanie stwierdzić czy osprzęt butli oraz jej konstrukcja wytrzymają dalszą eksploatację. To o tyle ważne, że uszkodzony zawór czy korodująca konstrukcja mogłyby doprowadzić do rozszczelnienia układu LPG i groźnego w skutkach wybuchu.





Ważność butli LPG a przegląd, czyli jak uzyskać ponowną homologację?

Aby butla zamontowana w samochodzie mogła uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do dalszej eksploatacji, musi przejść badanie okresowe. To obejmuje m.in. badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, rewizję wewnętrzną i badanie wytrzymałości ciśnieniowej. Uprawnienia do przeprowadzania tego typu testów posiadają niektóre zakłady montujące instalacje LPG - na mocy decyzji Transportowego Dozoru Technicznego.

Ważność butli LPG a przegląd - czy nowa homologacja opłaca się?

Badanie homologacyjne dla butli LPG kosztuje mniej więcej 250 złotych. To spora suma. Ile trzeba zapłacić za nową butlę? W tym przypadku wydatek powinien się zamknąć się w kwocie na poziomie 350 złotych. Wraz z montażem kwota wzrośnie o kolejne 200 złotych. Tak, suma jest wyższa. W zamian kierowca otrzymuje pewność, że dostaje produkt nowy, który ponownie zostanie objęty 10-letnią homologacją.