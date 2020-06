Tankowanie gazu na odpalonym silniku. Czy to bezpieczne?

Przy dystrybutorach do tankowania LPG pojawia się informacja mówiąca o tym, że przed rozpoczęciem uzupełniania zapasów gazu w butli, należy zgasić silnik. To jednak nie koniec, bo zdaniem operatorów stacji najlepiej też, aby w czasie tankowania żaden z pasażerów nie przebywał w pojeździe. Skąd te pomysły? Te są podyktowane głównie bezpieczeństwem. Auto zasilane LPG ma zapłon iskrowy. Zatem w maksymalnie pesymistycznym scenariuszu i w razie pojawienia się nieszczelności układu, mogłoby dojść do niekontrolowanego zapłonu gazu. A to z pewnością skończyłoby się wybuchem.

Co na to użytkownicy aut? Na forach zalecają, aby dmuchać na zimne i mimo wszystko gasić silnik przed rozpoczęciem uzupełniania zapasów gazu w butli. Tak na wszelki wypadek - w razie gdyby w układzie LPG pojawiły się nieszczelności, o których nie wie kierowca. To raz. Dwa większość przypadków tankowania gazu na odpalonym silniku opisywanych na forach i tak dotyczy scenariusza, w którym np. w aucie występują problemy z rozruchem silnika, a kierowca jest akurat w daleko od domu.