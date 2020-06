Używana instalacja LPG: co na to przepisy?

Odpowiedź jest bardzo prosta - oczywiście, że się da. Kierowca najpierw musi kupić kompletny układ zasilający, a następnie znaleźć sprytnego gazownika, któremu uda się go zamontować w pojeździe. Instalacje gazowe wymontowane z pojazdów wycofanych z użytku, ewentualnie rozbitych bez problemu można znaleźć np. w serwisach z ogłoszeniami. Ich ceny startują już od 500 złotych. Sam zakup wyczerpuje jednak dopiero połowę problemu. Bo to, że używana instalacja LPG jest możliwa do montażu, jeszcze nie decyduje o tym czy to ma sens.

Używana instalacja LPG - dwa powody do zmartwienia!

Czemu używana instalacja LPG nie jest najlepszym pomysłem? Decyduje o tym kilka powodów. Po pierwsze problemem może być stan instalacji. Układ sprzedawany w sieci jest wymontowany z poprzedniego pojazdu. Nie ma zatem możliwości sprawdzenia jak pracuje i czy ma sprawne wtryskiwacze oraz zawory. W sytuacji, w której okaże się że niektóre elementy są niesprawne, właściciel auta będzie musiał je wymienić. A to postawi pod dużym znakiem zapytania oszczędność płynącą z montażu używanej instalacji LPG.





Po drugie pozostaje kwestia homologacji butli gazowej. Ta jest ważna przez 10 lat od momentu pierwszego montażu. I w przypadku używanego LPG spokojnie można założyć, że termin ten albo już jest przekroczony, albo niebawem będzie. Co później? Konieczne jest badanie homologacyjne przeprowadzone na podstawie protokołu Transportowego Dozoru Technicznego. To koszt co najmniej 300 złotych. Podobną sumę w wariancie optymistycznym trzeba wydać na nową butlę.

Używana instalacja LPG a przepisy

Przepisy obowiązujące w Polsce nie przewidują możliwości montażu używanego układu zasilającego silnik gazem. Czemu? Powód jest bardzo prosty. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku traktuje układ LPG jako integralną część silnika. Nie przewiduje zatem możliwości jej ponownego wykorzystania. To oznacza mniej więcej tyle, że nawet jeżeli kierowca uzyska zaświadczenie o montażu używanego gazu od gazownika, nie będzie miał możliwości wbicia go do dowodu rejestracyjnego samochodu.

Co w sytuacji, w której instalacja LPG nie pojawi się w dokumentach auta? O tym opowiadamy w tym materiale: Instalacja LPG bez wbicia w dowód. Jakie są konsekwencje?