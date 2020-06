Opel 1.4 Turbo LPG. Czy to dobre połączenie?

Silnik Opla 1.4 Turbo był fabrycznie parowany z instalacjami gazowymi. Powód? Choć motor posiada turbosprężarkę, jednocześnie korzysta z wtrysku pośredniego. A ten otwiera drogę do gazowania. Niemcy montowali w jednostkach układy markowane logo firmy Landi Renzo. Jak sprawdzały się w praktyce? No z tym bywało już różnie... Są kierowcy, który byli zadowoleni z eksploatacji Opla Astry 1.4 Turbo LPG. Byli jednak też i tacy, którzy podkreślali nawał drobnych usterek. A na tym nie koniec, bo problem dotyczy też serwisowania instalacji. Nie każdy gazownik spoza ASO podejmie się obsługi i procedur naprawczych zestawu LPG montowanego fabrycznie. A to oznacza przywiązanie do drogich usług autoryzowanych stacji.

Opel 1.4 Turbo LPG - przykłady usterek:

problem z przejściówką do napełniania gazu - wkręcaną obok wlewu paliwa,

nieprawidłowo działający wskaźnik ilości gazu,

przecierające się wiązki elektryczne,

usterka zaworu przy butli,

seria wadliwych wtryskiwaczy gazu - wymieniane w ramach gwarancji.

Wymiana jednego wtryskiwacza gazu w ASO kosztuje dla przykładu jakieś 700 złotych - 400 złotych za wtryskiwacz, a 300 złotych za diagnostykę i wymianę. Jakie są zatem alternatywy? Na forach użytkowników Opli można znaleźć dwie rady. Po pierwsze kierowcy zalecają zdemontowanie fabrycznego LPG i montaż układu w niezależnym warsztacie. Po drugie dobrym pomysłem jest zakup benzynowego Opla 1.4 Turbo i montaż LPG we własnym zakresie. Zanim jednak właściciel np. Astry czy Merivy zainteresuje się drugą opcją, powinien upewnić się że spełniony jest jeden warunek. Chodzi o konkretny model silnika.

Opel 1.4 Turbo LPG, czyli kod KL7

Właściciel powinien zdekodować oznaczenie jednostki napędowej. W nim powinien być zawarty kod KL7. W języku Opla oznacza on, że benzyniak został fabrycznie przystosowany do zasilania gazem. W języku mechaników znaczy to mniej więcej tyle, że otrzymał wzmocnioną głowicę, a konkretnie mocniejsze gniazda zaworowe. Tym samym będzie bardziej odporny na warunki spalania LPG.