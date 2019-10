Skoda 1.6 MPI. LPG ma dotrysk benzyny?

Chyba każdy kierowca pamięta Skodę Octavię drugiej generacji napędzaną 1.6-litrowym silnikiem MPI. Tak, jednostka była znana jeszcze od lat dziewięćdziesiątych. Miała jednak potężną zaletę - jest tytanicznie trwała i potrafi pokonać bez remontu nawet 500 tysięcy kilometrów. Wady? Nie ma wiele wspólnego z oszczędnością. W cyklu miejskim przeszło 100-konny benzyniak 8-zaworowy potrafi spalić ponad 10 litrów paliwa. Nawet podczas spokojniej jazdy w trasie wynik raczej nie będzie niższy niż 7 litrów. Czesi nie chcieli jednak wycofywać benzyniaka ze sprzedaży. W zamian wpadli na inny pomysł.

Skoda 1.6 MPI z LPG dodanym w salonie

Skoda na początku nowego millenium postanowiła zaoferować klientom możliwość montażu instalacji LPG w salonie dealerskim. Układ markowany logo firmy Landi Renzo kosztował ponad 3 tysiące złotych. Nie był zatem tani. W zamian kierowca otrzymywał coś innego. Po pierwsze nie tracił gwarancji na silnik - tak jak działo się to po montażu układu zasilającego gazem poza ASO. Po drugie mógł serwisować instalację podczas standardowych przeglądów gwarancyjnych.

Pomysł wydawał się genialny i rzeczywiście chwycił. Kierowcy bardzo chętnie kupowali Octavię z instslacją LPG, bowiem za jej sprawą koszt przejechania każdych 100 kilometrów spadał dokładnie o połowę! Skutek? Potencjał zasilania gazem zauważyli nie tylko właściciele prywatni, ale też floty. I w tej historii wszystko byłoby idealne, gdyby nie pewien fakt. Już po kilku latach okazało się, że w Octaviach 1.6 MPI z instalacją LPG powtarzają się dwie usterki. Pierwsza dotyczy wtryskiwaczy LPG. Druga przypadków wypalenia gniazd zaworowych.

Skoda 1.6 MPI z LPG: po co dotrysk benzyny?

Importer czeskich samochodów najpierw naprawiał pojazdy w ramach gwarancji. To jednak nie dawało gwarancji skutecznego usunięcia problemu, a do tego generowało koszty. Firma potrzebowała zatem innego rozwiązania. I to pojawiło się w roku 2013. Czego dotyczyło? Przeprogramowania sterownika silnika i komputera zasilania gazem. Na jego mocy Skoda 1.6 MPI z LPG otrzymała dotrysk benzyny. Program dba o to, aby do 3100 obr./min. motor po nagrzaniu był zasilany tylko gazem. W przedziale między 3100 a 4200 obr./min. układ stosuje 7-proc. dodatek benzyny. Powyżej 4200 obr./min. jednostka jest zasilana tylko bezołowiową.

Tak zaprojektowany mechanizm sprawia, że wnętrze silnika 1.6 MPI jest chronione przed skutkami bardzo wysokiej temperatury spalania mieszanki paliwowej. Z drugiej strony automatycznie obniżana jest korzyść finansowa płynąca z obecności układu zasilającego LPG. Najmniej stracą ci kierowcy, którzy jeżdżą głównie w mieście, ewentualnie drogami krajowymi. W ich przypadku dotrysk benzyny nadal będzie symbolicznie. Sporo drożej wyjdzie eksploatacja samochodu tym prowadzącym, którzy często poruszają się z dużymi prędkościami autostradą.