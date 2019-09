Silnik 1.2 TSI Skoda: LPG z dotryskiem benzyny?

Silnik 1.2 TSI z jednej strony wniósł do gamy Skody nieco nowoczesności. Doładowany benzyniak z jednej strony poprawił osiągi takich modeli jak Fabia, Rapid czy Octavia. Przykład? O ile Octavia II napędzana 102-konną jednostką 1.6 MPI potrzebowała na osiągnięcie pierwszej setki 12,3 sekundy, o tyle 105-konny motor 1.2 TSI skrócił czas sprintu do 10,6 sekundy. I choć nowoczesny benzyniak bez wątpienia mógł sprawić, że na ustach kierowców pojawił się uśmiech, wprowadził też do gamy pewne ograniczenia. Konkretnie, korzysta z bezpośredniego wtrysku paliwa. A ten stanowi przeszkodę podczas modnego w Skodach... montażu LPG!

LPG i TSI możliwe. Remedium dotrysk benzyny

Co to oznacza z eksploatacyjnego punktu widzenia? Mechanicy nie mogą odłączyć wtryskiwaczy i przekazać roli zasilania wyłącznie instalacji gazowej. Powód jest prosty - wtryskiwacze nie tylko dostarczają benzynę do cylindra, ale też są nią chłodzone. Wyłączenie przepływu paliwa oznaczałoby przegrzanie i uszkodzenie aparatury wtryskowej oraz koszty naprawy sięgające kilku tysięcy złotych. Gdy kierowcom Skód wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, LPG nieoczekiwanie powróciło do oferty i zaczęło dotyczyć także silnika 1.2 TSI. Sytuację taką umożliwił ciekawy zabieg, którym jest tzw. dotrysk benzyny.

Dotrysk benzyny w silniku 1.2 TSI Skody z LPG polega na tym, że paliwo jest dostarczane do cylindrów nie tylko podczas rozruchu motoru i do czasu jego nagrzania jednostki napędowej. Instalacja w mniejszym lub większym stopniu wtryskuje bezołowiową praktycznie cały czas. Kiedy wskaźnik jest najniższy? Gdy samochód porusza się z prędkością 90 - 110 km/h w trasie. Wtedy paliwo stanowi zaledwie kilka proc. mieszanki - od 0,3 do 1,5 litra na 100 kilometrów. Instalacja LPG w silniku 1.2 TSI Skody pracuje najmniej efektywnie w sytuacji, w której pojazd porusza się w mieście lub z dużą prędkością na autostradzie. Wtedy mieszanka nawet w stu proc. składa się z benzyny.

Instalacja LPG w silniku 1.2 TSI - potężna cena w Skodzie!

Zastosowanie instalacji LPG w silniku 1.2 TSI Skody już w salonie sprzedaży nie jest tanią imprezą. Układ był wyceniany przez przedstawicieli czeskiej marki nawet na blisko 6 tysięcy złotych. Podczas analizy rachunku zysków i strat nie można zapomnieć o tym, że instalacja LPG to nie tylko wyższa cena zakupu, ale i… częstszy serwis! Przykład? W przypadku układu Landi Renzo montowanego w czeskich autach w salonie producent zaleca skrócenie o połowę np. interwału wymiany oleju silnikowego czy świec zapłonowych. Do tego dochodzą jeszcze obowiązkowe przeglądy układu LPG połączone z adaptacją sterownika i wymianą filtrów.