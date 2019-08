Top 10: Usterki samochodów z LPG. Jakie awarie mogą się zdarzyć?

W okresach, w których ceny paliw zaczynają szybować do góry, kierowcy z miejsca przypominają sobie o instalacjach gazowych. Za ich sprawą zakup paliwa staje się o… połowę tańszy (!), a do tego prowadzący może się pochwalić tym, że jego auto zaczyna być bardziej ekologiczne. Niestety instalację trzeba brać z dobrodziejstwem inwentarza. A to oznacza mniej więcej tyle, że kierowca powinien się liczyć z tym, że dodatkowe zasilanie oznacza nowe usterki samochodów z LPG. Jakie?

Nieszczelności układu chłodzenia

Płyn w układzie chłodzenia odgrywa niezwykle ważną rolę. Jego zbyt niski poziom lub brak może doprowadzić do przegrzania jednostki napędowej i poważnego remontu. Czemu w silnikach zasilanych LPG nieszczelności pojawiają się częściej? Płyn chłodzący jest wykorzystywany do ogrzewania parownika. A to oznacza, że gazownik musi się podpiąć do układu. Ingerencja i naruszenie fabrycznej instalacji zawsze tworzy większe pole do popisu dla powstawania ewentualnych wycieków. Zdarza się jednak, że za przecieki odpowiada nie tyle miejsce podpięcia instalacji, co np. sam reduktor (w takim przypadku płyn chłodzący może się mieszać z gazem). Warto o tym pamiętać podczas poszukiwania nieszczelności.

Szarpanie silnika na LPG

Bardzo często zdarza się tak, że kultura pracy jednostki napędowej zdecydowanie pogarsza się w sytuacji, w której kierowca przełączy ją na zasilanie gazem. Na benzynie motor idealnie rozwija moc, a na LPG zaczyna szarpać i pracować skokowo. Co to może oznaczać? Bardzo często problem leży po stronie instalacji, a konkretnie w przypadku nowoczesnych układów może oznaczać zużycie wtryskiwaczy gazowych i konieczność ich wymiany. Dodatkowe objawy? Brak mocy i uruchamianie trybu awaryjnego pracy silnika. W prawidłowo serwisowanym aucie wtryski nie powinny paść wcześniej niż po pokonaniu jakiś 150 - 200 tysięcy kilometrów. Usterki samochodów po LPG na szczęście można w miarę tanio usunąć. Wtryskiwacze da się wymienić już za jakieś 300 - 500 złotych.

Awaria pompy paliwa

Pompa paliwa jest zamontowana zaraz przy zbiorniku. To jej zadaniem jest pobranie określonej ilości benzyny z baku, a następnie przekazanie jej wprost do układu wtryskowego. Czemu dochodzi do awarii pompy paliwa, skoro na zasilaniu gazem ona nie pracuje? Winni takiego stanu rzeczy są często sami kierowcy. Otóż wlewają oni do zbiornika na ogół minimalną ilość benzyny. A pompa pracująca na permanentnej rezerwie może dość szybko zatrzeć się. Objawy? Usterki samochodów z LPG związane z pompą ujawnia przede wszystkim buczenie dochodzące z tylnej części auta. Może się też zdarzyć, że kierowca będzie miał poważne problemy z rozruchem jednostki np. o poranku.