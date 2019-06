Wtrysk bezpośredni a instalacja LPG - jak to połączyć?

Podstawowe pytanie postawione przed tym materiałem brzmi: czy da się zamontować instalację LPG w samochodzie z silnikiem wyposażonym w bezpośredni wtrysk paliwa? Odpowiedź brzmi tak. I gdy w tym momencie na twarzach kierowców lubiących niską cenę gazu pojawił się uśmiech, mamy jeszcze jedną i dużo gorszą informację. O wiele ważniejszą kwestią jest jednak nie wykonalność samego montażu, a raczej jego opłacalność. W tym przypadku optymizm utrzymuje się na dużo niższym poziomie i tak naprawdę zależy od bardzo wielu czynników.

Silniki benzynowe wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa mają dość prostą zasadę działania. W ich przypadku dostarczanie paliwa jest realizowane za pomocą specjalnych wtryskiwaczy, które są wprowadzone wprost do komory spalania. Co to daje? Specyfika działania mechanizmu pozwala na dużą zmienność dawki paliwa dostarczonej do procesu spalania. Dzięki temu sterownik może precyzyjnie dobrać skład mieszanki optymalnej w danym momencie jazdy, minimalizuje ewentualne straty oraz ogranicza spalanie i emisję szkodliwych związków.

LPG wielopunktowo, benzyna bezpośrednio!

Wtryskiwacz wpuszczony bezpośrednio do komory spalania jest jednak poddawany ogromnym przeciążeniom termicznym. Działa na niego bowiem cała temperatura generowana podczas procesu spalania. Żeby mechanizm nie został szybko uszkodzony, jest chłodzony za pomocą... paliwa, które zaraz trafi do komory spalania. Fakt ten wydłuża czas życia układu wtryskowego i jednocześnie stanowi największą przeszkodę podczas montażu instalacji LPG. Gazownik nie może bowiem wyłączyć pracy wtryskiwaczy. W przeciwnym razie już podczas krótkiego przejazdu przegrzeją się i będą się nadawały wyłącznie do wymiany.

Zobacz również: Instalacja gazowa dla silników Diesla!

Kwestia chłodzenia na szczęście została dość szybko rozwiązana. A pierwszym wprowadzonym na rynek remedium stał się tzw. dotrysk benzyny. To oznacza, że raczej nie ma takiej sytuacji w silniku, w której mieszankę trafiającą do komory spalania tworzy głównie LPG. Zakres dotrysku benzyny w przypadku większości silników waha się między 5 a 100 proc. objętości. Górna granica jest osiągana przede wszystkim na postoju lub przy niskim obciążeniu. Ceny tego typu instalacji startują na ogół od 4 tysięcy złotych.

Wtrysk LPG poprzez… bezpośredni wtrysk w silniku

W drugim systemie wtrysk gazu jest realizowany za pomocą fabrycznej pompy wysokiego ciśnienia wtłaczającej paliwo do fabrycznych wtryskiwaczy. Aby to stało się jednak możliwe, konieczna jest mocniejsza modyfikacja jednostki napędowej. Instalator pracujący u gazownika musi przerobić pompę wysokiego ciśnienia i dostosować ją do pracy na LPG. Tak, w tym systemie dotrysk benzyny nie musi być realizowany. Z drugiej strony modyfikacja pompy może być naprawdę droga. A to przekłada się na wyższą cenę instalacji.