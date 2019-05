Czemu kierowcy stawiają na LPG? Bo jego cena jest więcej niż atrakcyjna. Jako że gaz kosztuje połowę tego, co należy zapłacić za litr benzyny, do lamusa odsyła nawet oszczędności dokonane podczas eksploatacji pojazdu zasilanego dieslem! Tak, jazda na LPG wymaga wydatku. Kierowca musi zamontować w aucie instalację. Ta zwraca się jednak już po ponad roku od montażu, a później zaczynają się już wyłącznie oszczędności. Tylko czy zawsze? No właśnie nie. Na rynku jest bowiem cała seria silników, które bardzo źle znoszą zasilanie gazem. Dziś przedstawimy pięć najważniejszych.

1.6 Duratec Ti-VCT Ford

Top 5: Najgorsze silniki do gazu - LPG w ich przypadku to szybki remont! / Ford Focus II

Silnik benzynowy 1.6 Duratec Ti-VCT to jednostka zbudowana przez Forda w ramach rodziny Sigma. Motor zasilał m.in. drugą generację modelu Focus i jest popularny na rynku wtórnym. Wolnossący benzyniak oferuje 115 koni mechanicznych. Dzięki temu hatchback osiąga pierwszą setkę w 10,8 sekundy. Niestety silnik nie jest oszczędny. W cyklu miejskim spala mniej więcej 9 - 10 litrów paliwa. Dlatego właściciele Focusów starali się obniżyć koszty eksploatacji, montując instalację LPG. To był jednak spory błąd...

Sam Ford podkreśla, że silnik 1.6 Duratec Ti-VCT ma wrażliwą głowicę. A to oznacza, że jazda na zasilaniu gazowym może prowadzić do szybkiego uszkodzenia jednostki. Przykład? Dochodzi przede wszystkim do przedwczesnego zużycia zaworów. Co gorsze, awaria może wystąpić już przy przebiegu na poziomie 40 - 50 tysięcy kilometrów. Przy normalnym użytkowaniu kierowca pokonuje taki dystans przeciętnie w 2 - 2,5 roku.

2.0 K20A6 Honda

Top 5: Najgorsze silniki do gazu - LPG w ich przypadku to szybki remont! / Honda Accord VII

2-litrowa jednostka benzynowa Hondy jest naprawdę udana. Była montowana m.in. w modelu Accord siódmej generacji i oferuje mu dobre osiągi. 155-konny motor rozpędza sedana do pierwszej setki już w 9,1 sekundy. Jak sprawuje się benzyniak? W początkowej fazie produkcji miał pewien problem. Ten dotyczył uszkodzeń wałka rozrządu. Japończycy usuwali jednak usterkę w ramach bezpłatnych napraw, dzięki czemu dziś nie pozostał po niej nawet ślad! Czy jednak silnik nadaje się do LPG? Montaż instalacji gazowej nie jest zalecany...

Tańsze paliwo prowadzi do szybkiego wypalenia gniazd zaworowych w japońskim benzyniaku. A regeneracja głowicy z całą pewnością nie jest tania. Nawet poza ASO jej koszt utrzymuje się w przedziale od jednego do dwóch tysięcy złotych. A usterka - co trzeba z pełną siłą powiedzieć - będzie się powtarzać. Tym samym instalacja LPG raczej nigdy nie zdąży się zwrócić. Co ważne, 2-litrowe warianty jednostki K20A i późniejszy model R20A były też montowane np. w Civicu!