Top 10: Nowy samochód z LPG 2019 - pełna oferta rynkowa!

Ceny LPG na przestrzeni dwóch dekad podskoczyły do góry zdecydowanie. Jedno w ich przypadku się jednak nie zmieniło. Nadal gaz jest o ponad połowę tańszy od oleju napędowego czy benzyny. A to sprawia, że na LPG nadal można jeździć na kropelce i montaż instalacji zasilania propan-butanem nadal jest opłacalny. Jakie samochody można kupić z fabrycznym gazem? Zobaczcie naszą listę.

Skoda Fabia 1.0 MPi LPG

Test: Skoda Fabia Style 1.0 MPi Autor: Kuba Brzeziński

Skoda Fabia to bardzo zgrabne auto miejskie. Zabiera na pokład nawet czterech dorosłych pasażerów, 330 litrów bagażu i jest niezwykle zwinna. Co więcej, w przypadku zasilania LPG potrafi też jeździć za grosze. Przy spalaniu na poziomie 5,3 litra w cyklu mieszanym, koszt pokonania stu kilometrów wynosi zaledwie 10,91 złotego! Ceny Skody Fabii 1.0 MPi LPG startują od 46 050 złotych. W tej cenie dostępna jest jednak wersja 60-konna. Za model 75-kony dopłacić trzeba kolejne 3 tysiące złotych.

Który wybrać? Nowy samochód z LPG powinien mieć nieco mocy. Zdecydowanie lepiej wziąć zatem model mocniejszy. Szczególnie że i on radzi sobie przyzwoicie, ale to też tylko w mieście. Wyposażenie bazowej Fabii jest dobre. Kupujący otrzymuje pakiet elektryczny, manualną klimatyzację i komplet poduszek powietrznych.

Dacia Duster SCe 115 LPG

SUV, Dacia Duster

Być może Duster nie jest piękny, być może nie poraża jakością wykonania. Ma jednak inne zalety. Po pierwsze jest tani. Po drugie da się go fabrycznie wyposażyć w instalację LPG. Tak skonfigurowany model kosztuje co najmniej 50 400 złotych. A to cena wręcz śmieszna jak na crossovera! Dacia Duster SCe 115 LPG jest napędzana 1.6-litrowym, wolnossącym benzyniakiem o mocy 115 koni mechanicznych. Samochód osiąga pierwszą setkę w 12,6 sekundy, a do tego spala średnio około 8 litrów paliwa. Wyposażenie? Na liście na próżno szukać nawet manualnej klimatyzacji. Mam za to też dobre informacje. Bagażnik Dustera mieści aż 445 litrów.

Fiat Tipo 1.4 16v LPG

Fiat Tipo 1.3 MultiJet Autor: Kamil Fraszkiewicz

Fiat Tipo to fajne auto i to z kilku powodów. Po pierwsze nawet w wersji sedan wygląda świetnie. Po drugie ma 520-litrowy bagażnik, co stanowi rekord w segmencie C. Po trzecie już w wyposażeniu podstawowym oferuje radio i klimatyzację. A po czwarte da się go przerobić na zasilanie LPG. Problem z Fiatem Tipo 1.4 16v LPG jest jeden - w chwili obecnej nowe egzemplarze poszukuje się głównie na placach salonowych. Modele wypadły z oficjalnego cennika. Auto da się jednak kupić już za 48 - 50 tysięcy złotych. A to świetna cena!