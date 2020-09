Jazda we mgle: podstawowe zasady bezpieczeństwa

Jesienne wieczory i poranki, letnie oraz wiosenne opady deszczu czy zimowe popołudnia - to wszystko warunki, które sprzyjają powstawaniu mgieł. Czemu są one tak kluczowe z punktu widzenia kierowcy? Bo bardzo skutecznie ograniczają widoczność. A to nie koniec problemów. Mgła to wilgoć, a wilgoć osadza się na asfalcie i może potęgować ryzyko wystąpienia chociażby poślizgu. Jak zatem powinna wyglądać jazda we mgle? Przygotowaliśmy dla kierowców kilka wskazówek.

Jazda we mgle - zadbaj o bezpieczeństwo!

na początek włącz światła! we mgle nie można poruszać się na światłach do jazdy dziennej, obligatoryjnie włączone muszą być światła mijania, jeżeli samochód jest w nie wyposażone, kierowca może włączyć też światła przeciwmgielne przednie, światła przeciwmgielne tylne można włączyć wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów,

zredukuj prędkość i uważnie obserwuj otoczenia drogi to da ci większy margines reakcji w razie pojawienia się sytuacji kryzysowej, będziesz mógł wcześniej reagować, a niższa prędkość skróci drogę hamowania,

widoczność jest mocno ograniczona? Patrz zatem na linie na drodze! za ich sprawą kierowca może odzyskać perspektywę i łatwiej mu będzie umiejscowić pojazd na pasie drogowym, linie przekazują też inne informacje: np. zaczyna się linia ciągła - tj. zbliżamy się do skrzyżowania lub pasów,

staraj się nie wyprzedzać, bo ograniczona widoczność minimalizuje bezpieczeństwo manewru,

unikaj nerwowych manewrów, na drodze może być naprawdę ślisko, a w czasie nagłego skrętu koła mogą stracić przyczepność do nawierzchni.