Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie oznacza że nie można nim jeździć? Na szczęście nie. Mimo wszystko kierowcy dotyczą ograniczenia.

Pasy bezpieczeństwa: kiedy stały się obowiązkowe?

Historia pasów bezpieczeństwa w Polsce zaczęła się w roku 1972. To wtedy na mocy przepisów wprowadzony został obowiązek wyposażania pojazdów osobowych w pasy na przednich fotelach. W roku 1983 pasy musiał zapinać kierowca i siedzący obok niego pasażer poza terenem zabudowanym, a w roku 1991 obowiązek ten został rozszerzony również na teren zabudowany oraz tylną kanapę. Co jednak ma zrobić prowadzący, gdy w starym samochodzie nie ma pasów bezpieczeństwa? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części materiału.

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie: przepisy

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie oznacza, że właściciel pojazdu powinien dotrzeć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Ten w paragrafie 11 odnosi się do kwestii tzw. punktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Te są obowiązkowe w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1971 r., i do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1995 r.

Brak pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie w starym samochodzie: przepisy

I same punkty kotwiczenia to dopiero pierwszy z wymogów. Bo drugi bezpośrednio odnosi się do montażu pasów bezpieczeństwa. Bo te są obowiązkowe na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia w przypadku pierwszego rzędu foteli, gdy auto było zarejestrowane po raz pierwszy po dniu: 30 czerwca 1971 r. (pojemność skokowa powyżej 1.400 cm3), 31 grudnia 1971 r. (pojemność skokowa od 1.000 cm3 do 1.400 cm3) lub 30 czerwca 1972 r. (pozostałe pojemności). Co z siedzeniami tylnymi? Tu pasy bezpieczeństwa są obligatoryjne w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1993 r.

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie: czy grozi mandat?

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie nie stanowi zatem problemu jeżeli auto spełnia wymogi nakreślone rozporządzeniem - tj. zostało np. zarejestrowane przed 30 czerwca roku 1993 i nie ma pasów na tylnej kanapie. W takim przypadku kierowcy nie grozi mandat. Mimo wszystko brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie może oznaczać inne problemy. Przykład? Jeżeli pasów nie ma na przednich fotelach, prawo nie przewiduje możliwości przewożenia na nich dzieci do 12. roku życia - a jeżeli w pojeździe nie ma tylnej kanapy, dzieci takie nie mogą nim podróżować w żadnym wypadku.

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie. Zamontuj je sam!

Brak pasów bezpieczeństwa w starym samochodzie nie wynika ze złej woli właściciela. Ten powinien jednak pamiętać o tym, że ten element wyposażenia można we własnym zakresie dołożyć praktycznie do każdej konstrukcji. Wystarczy kupić zestaw montażowy. Czemu warto zamontować pasy w starym samochodzie? Bo stanie się to sposobem na dbanie o bezpieczeństwo. Pasy mogą uratować życie pasażera w czasie wypadku.