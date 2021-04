Zapinanie pasów w ciąży 2021

Czy w ciąży trzeba zapinać pasy?

Kwestię zapinania pasów bezpieczeństwa w ciąży reguluje art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym. On jasno określa, że spod obowiązku wyjęte są kobiety w widocznej ciąży. Słowo widocznej oznacza, że ciężarna nie będzie musiała posiadać np. zaświadczenia od lekarza potwierdzającego jej stan.

Jak zapinać pasy w ciąży?

Brak obowiązku nie oznacza, że kobiety w ciąży nie muszą zapinać pasów. Oczywiście mogą. Tylko powinny pamiętać o kilku zasadach. A więc jak zapinać pasy w ciąży? Przede wszystkim pas powinien być poprowadzony na linii miednicy i bioder - zaraz pod brzuchem. Tak żeby nie powodowały nacisku na dziecko. Poza tym kobieta w ciąży powinna starać się napiąć pas. Tak żeby miał jak najmniej luzu i żeby nie przemieszczał się w czasie jazdy. Kluczem do sukcesu jest też prawidłowa pozycja za kierownicą - fotel samochodowy powinien być tak ustawiony, by plecy przylegały do oparcia, a ramiona były wyprostowane.

reklama reklama



Zapinanie pasów w ciąży: czemu warto?

Ciąża jest momentem, w którym kobiety chcą minimalizować ryzyko. A pasy mogą powodować dyskomfort. Czy to oznacza, że lepiej unikać zapinania pasów w ciąży? Nie do końca. Bo pasy mimo wszystko zmniejszają ryzyko odniesienia ran w czasie zdarzenia drogowego - prawidłowo zapięte chronią nie tylko matkę, ale i dziecko.