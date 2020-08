Hulajnoga elektryczna: czy jest bezpieczna? Raport UOKiK

Raport przygotowany przez UOKiK jest wynikiem kontroli prowadzonej w II kwartale 2019 roku. Jej cel? Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzali czy elektryczne hulajnogi i inne środki transportu osobistego dostępne w sklepach - które nie podlegają obowiązkowi homologacji - spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Elektryczna hulajnoga: bezpieczeństwo to dobre oznakowanie!

Wyniki kontroli? Blisko 70 proc. produktów pochodziła z importu. Tylko 9,8 proc. była produkcji krajowej, a 7,3 proc. została wyprodukowana w innym kraju UE. Co z blisko 15 proc. hulajnóg? Inspektorzy tak właściwie nie byli w stanie określić w jakim kraju powstały. A to nie koniec nieprawidłowości. W 32 kontrolowanych placówkach PIH znalazł urządzenia posiadające nieprawidłowo sporządzone instrukcje obsługi, a w 28 nieprawidłowo oznaczone produkty.





Po kontroli skierowano do organów ścigania 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powód? Sprzedawcy wprowadzali do obrotu produkt, który nie spełniał zasadniczych wymagań. A to nie koniec wniosków. Bo wysoki odsetek nieprawidłowości pokazuje, że świadomość obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu jest niska. A to z miejsca stawia konsumentów na straconej pozycji.

Bezpieczeństwo na elektrycznej hulajnodze, deskorolce i rowerze:

zwróć uwagę na to czy na urządzeniu znajduje się znak CE - pozwala on domniemywać zgodność danego wyrobu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w stosownych przepisach unijnych,

zwróć uwagę na dodatkowe atesty - najbardziej znanym symbolem bezpieczeństwa jest niemiecki znak „GS“ (skrót od „Geprüfte Sicherheit“ – potwierdzone bezpieczeństwo), poza tym może się pojawić znak TÜV (Technischer Überwachungsverein), VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) czy też Znak Zgodności z Polską Normą,

sprawdź stan urządzenia - obudowa nie powinna mieć pęknięć czy wgnieceń, a przewody, przełączniki i osłony nie powinny zostać zamocowane w sposób luźny,

na urządzeniu powinny się znajdować informacje określające: nazwę i adres producenta, oznaczenie serii lub typu maszyny, informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania oraz dotyczące typu maszyny,

do wyrobu powinny być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim!

Źródło: Materiały prasowe UOKiK