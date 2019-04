Systemy wspomagające kierowcę to strażnicy bezpieczeństwa!

Jednym z ważniejszych punktów w historii systemów wspomagających kierowcę stał się rok 2001 i prezentacja konceptu Volvo SCC podczas targów motoryzacyjnych w Detroit. Na pierwszy rzut oka szwedzki model wygląda jak hatchback segmentu C. To jednak były wyłącznie pozory. Auto pokazało bowiem szereg inteligentnych rozwiązań, które miały sprawiać że kierowca zyska asystenta podczas jazdy. O jakich systemach mowa? SCC ostrzegało o możliwości wystąpienia kolizji z autem jadącym z przodu, miało wyświetlacz head-up, monitorowało martwe pole, ostrzegało o opuszczeniu pasa ruchu, miało aktywny tempomat czy kamery dookoła nadwozia.

W roku 2001 tak skomponowana lista systemów wspomagających kierowcę budziła uśmiech politowania. Właściciele aut na całym świecie nie wierzyli w to, że układy wspierające mają jakąkolwiek szansę na wejście do seryjnej produkcji. Czas zweryfikował jednak to przekonanie, a dziś nie dość, że lista asystentów rozbudowała się, to jeszcze np. układ awaryjnie wyhamowujący pojazd stał się standardem nawet w segmencie B! Jak odnaleźć się w gąszczu rozwiązań, których zadaniem jest pomaganie kierowcy w czasie jazdy? W tym celu powstał ten poradnik.

Systemy wspomagające kierowcę - co oznaczają?