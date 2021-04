Przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną: na czym polega, czy jest możliwe i co musisz o nim wiedzieć? Na te pytania odpowiemy w tekście.

Cesja leasingu, czyli co?

Leasing samochodu dla prowadzących małą działalność często jest nie tylko sposobem na zapewnienie firmie środka transportu, ale też zakup pojazdu do użytku prywatnego. Co jednak w sytuacji, w której kondycja finansowa działalności pogorszy się? Właściciel zawsze może zdecydować się na rezygnację z auta i cesję leasingu. W takim przypadku musi znaleźć podmiot, który po badaniu zdolności kredytowej przejmie zobowiązanie do spłaty pojazdu. Czemu cesja jest rozwiązaniem wygodniejszym? Powody są proste.

Przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną: czy to problem?

Oddając auto firmie leasingowej przed zakończeniem umowy, leasingobiorca musi się liczyć z karą, a także problemem z uzyskaniem kolejnego leasingu po pewnym czasie. Po drugie cesja leasingu sprawia, że przedsiębiorca może znaleźć osobę, której niejako odsprzeda leasing. Umożliwi jej przejęcie auta w atrakcyjnych warunkach finansowania za opłatę rekompensującą wpłacone już raty. Cesje leasingu są popularne w Polsce. Nie stanowią problemu w przypadku przekazania umowy innej firmie. Jak wygląda przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną?

Przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną. Na czym polega?

Co do zasady nie powinno być z tym większego problemu - chyba że np. cesji leasingu firmowego na konsumencki zabrania sama umowa. Podczas zmiany umowy ważne jest jednak to, aby osoba prywatna przed przejęciem umowy przeszła badanie zdolności kredytowej. Należy też upewnić się z jakimi kosztami wiąże się taka zmiana - banki lub instytucje finansujące mogą pobierać opłaty manipulacyjne. Skutki podatkowe? Przejęcie leasingu samochodu przez osobę prywatną oznacza, że nowy właściciel nie będzie rozliczał VAT-u zawartego w opłacie za auto. Tyle!

Co z odstępnym w ramach cesji?

No dobrze, ale co z odstępnym? Firma po oddaniu leasingu samochodu na osobę prywatną i pobraniu z tego tytułu "wynagrodzenia", powinna zafakturować ten fakt - w przeciwnym razie może zostać oskarżona przez Urząd Skarbowy o oszustwo podatkowe. Pozycja znajdująca się na dokumencie może być nazwana chociażby: "opłata za przekazanie prawo do umowy leasingu nr". Co niezwykle ważne, zafakturowanie operacji oznacza dla zbywającego leasing konieczność naliczenia VAT-u. Należy o tym pamiętać w czasie ustalania tzw. odstępnego.