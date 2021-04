Salon nie dotrzymał terminu wydania auta. I co teraz?

Salon nie dotrzymał terminu wydania auta?

Wystarczy przejrzeć internetowe fora prawne lub motoryzacyjne, aby przekonać się o tym, że nierzadko salony samochodowe nie dotrzymują terminu wydania zamówionego auta. Co w takim przypadku? Pierwszy krok jest zawsze taki sam - kupujący powinien w pierwszej kolejności zajrzeć do umowy rezerwacyjnej. To ona tak naprawdę określa termin dostawy pojazdu i warunki, na których kierowca może dochodzić ewentualnych roszczeń. Na co zwrócić uwagę? Chociażby na zapis, że auto zostanie dostarczone do daty X zgodnie z aktualną wiedzą dealera.

Samochód z salonu po terminie? Uważaj na zapisy w umowie!

Zapisy mówiące o aktualnej wiedzy dealera otwierają pole do popisu. Mogą się stać podstawą do zmiany terminu wydania auta wynikającej np. ze zmian w procesie produkcji i dostawy do salonu. I co najważniejsze, w dużej mierze wyłączą odpowiedzialność dealera. Czy gdy salon nie dotrzymał terminu wydania auta kierowca może zrezygnować z zakupu pojazdu? Tak, takie uprawnienie daje mu art. 8 ust. 4 zapisany w szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianach Kodeksu cywilnego.

reklama reklama



Art. 8 ust. 4: Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Salon nie dotrzymał terminu wydania auta: odstąpienie od umowy

Co oznacza odstąpienie od umowy w przypadku, gdy salon nie dotrzymał terminu wydania auta? Po pierwsze kupujący powinien na piśmie złożyć deklarację dotyczącą rozwiązania umowy. Po drugie powinien wezwać salon samochodowy do zwrotu wcześniej wpłaconej zaliczki. I w tym punkcie pojawia się problem - bo czasami odzyskanie pieniędzy może się okazać niełatwe. Co w takim przypadku? Należy poprosić o pomoc prawnika. Nieunikniony może się jednak okazać np. proces sądowy.

Salon nie dotrzymał terminu wydania auta. Postaraj się o… gadżety!

Odstąpienie od umowy zakupu pojazdu w sytuacji, w której salon nie dotrzymał terminu wydania auta jest raczej rzadkim przypadkiem. Dużo częściej kierowcy starają się o uzyskanie dodatkowego rabatu - i ten często przyjmuje formę np. darmowego przeglądu lub zestawu gadżetów. To opcja niezwykle korzystna dla kupującego - bo pozwala mu choć w niewielkim stopniu na wyrównanie dyskomfortu wynikającego z opóźnionej dostawy samochodu.