Kupno auta z Francji od handlarza. O czym pamiętać?

Samochody sprowadzane z Francji: czy warto?

Bardzo często odpowiedzieć na pytanie, czy samochody sprowadzane z Francji są godne uwagi. Czemu? Bo to zależy od konkretnego pojazdu, jego stanu, przebiegu oraz oczywiście ceny. Kupujący musi sobie jednak zdać sprawę z jednej rzeczy. Jeżeli uda mu się znaleźć zadbany egzemplarz pochodzący znad Sekwany, sam kraj pochodzenia nie ma większego znaczenia. Rejestracja importowanego pojazdu będzie wyglądała bardzo podobnie jak w przypadku zakupu auta sprowadzonego z Niemiec czy Holandii.

Auta z Francji: jakie dokumenty?

Lista dokumentów w przypadku auta z Francji jest standardowa. Znajduje się na niej:

wniosek o rejestrację pojazdu,

dowód własności: umowa, faktura,

zagraniczny dowód rejestracyjny pojazdu,

tłumaczenia zagranicznych dokumentów wykonane przez tłumacza przysięgłego,

zagraniczne tablice rejestracyjne, jeżeli kupujący ich nie otrzymał, wypełnia oświadczenie o ich braku,

dokument potwierdzający opłacenie akcyzy,

dokument potwierdzający wykonanie badania technicznego.

Jeżeli kierowca decyduje się na kupno auta z Francji od handlarza, bardzo często wraz z pojazdem otrzymuje komplet dokumentów. To oznacza, że jedyny koszt jaki ponosi, to 256 złotych w wydziale komunikacji - to opłata za samą rejestrację.

Import samochodów z Francji: ile to kosztuje?

Kupno auta z Francji od handlarza oznacza, że spora część kosztów jest wliczona już w cenę pojazdu. O jakich kosztach mowa? O akcyzie, opłacie za przegląd techniczny, tłumaczeniach, czasowej polisie OC, tymczasowych tablicach rejestracyjnych czy kosztach transportu.

akcyza: od 3,1 do 18,6 proc. wartości rynkowej,

transport na lawecie do kraju: 800 - 1000 zł,

miesięczna polisa OC: 100 zł,

tłumaczenia: od 100 do 300 zł,

przegląd techniczny: 99 (benzyna, diesel) lub 162 zł (LPG).

Francuskie tablice rejestracyjne: sprawdź je dokładnie!

Może się zdarzyć, że handlarz sprzedaje auto z Francji z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Czy to dobrze? W pewnym sensie tak, bo pojazdem można jeździć po drogach. Po wykupieniu miesięcznej polisy OC auto ma możliwość o własnych siłach pojechać na przegląd techniczny. Z drugiej strony warto dokładnie przyjrzeć się tablicom rejestracyjnym - a konkretnie czy są takie same, jak np. numery wpisane na umowie.

Jeżeli tablice z umowy i te na aucie mają inne numery, będzie o stanowiło poważny problem w czasie rejestracji. Lepiej w takim przypadku wysłać na przegląd pojazd bez numerów i deklarować ich brak w urzędzie rejestrującym.