Tablice rejestracyjne: Niemcy i powrót autem na kołach

Niemieckie tablice rejestracyjne: jak wrócić autem na kołach?

Kupiłeś samochód w Niemczech i chcesz go importować do kraju? Musisz wiedzieć o jednej rzeczy. Poprzedni właściciel po transakcji pójdzie do domu, a wraz z nim... tablica niemiecka. Jak poruszać się bez oznaczeń? Nasi zachodni sąsiedzi na szczęście nie zostawią na lodzie kupującego. Ten musi wykupić tablice niemieckie wywozowe.

Niemieckie rejestracje wywozowe: jak wyglądają?

Co oznaczają niemieckie tablice rejestracyjne? Regiony są określone za pomocą kodu literowego. Następnie pojawia się pieczątka, numer rejestracyjny oraz data ważności. Niemieckie rejestracje wywozowe występują w dwóch wariantach. Zatem jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne transportowe? Uwagę powinien skupić kolor paska. Żółty oznacza, że blachy są wydane zazwyczaj na 5 dni od momentu zakupu. Czerwona tablica niemiecka obowiązuje przez okres od 9 dni do 6 miesięcy.





Jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne? Data ważności kluczowa!

Kupujący używanych samochód sprowadzony z Niemiec, ale będący już w Polsce, powinien dowiedzieć się jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne. To oznacza przede wszystkim sprawdzenie daty ważności oznaczeń - pojawia się na czerwonym lub żółtym pasku po prawej stronie. Gdy data minie, tablice niemieckie stają się bezwartościowe. Zakończył się bowiem okres rejestracji pojazdu w Niemczech. Tym samym auto nie może zostać dopuszczone do ruchu.

Rejestracja: Niemcy usuwają pojazd z bazy. Czemu?

Niemieckie tablice rejestracyjne wywozowe oznaczają mniej więcej tyle, że nasi zachodni sąsiedzi dokonują warunkowej rejestracji pojazdu. Warunkowej, aby bez standardowych blach umożliwić kupującemu wywóz auta na kołach. Warunkowej, ale ograniczonej czasowo - w przypadku żółtych tablic Niemcy rejestrują samochód tylko na 5 dni! Później pojazd znika z bazy - tym samym traci dopuszczenie do ruchu i powinien zostać wycofany z użytkowania.

Jak sprawdzić niemieckie tablice rejestracyjne? Podpowiadamy.

Jak sprawdzić niemieckie tablice rejestracyjne? Kupując sprowadzony samochód na terenie Polski kierowca powinien skontrolować to, czy niemieckie rejestracje są wykonane z metalu, czy np. wydrukowane na kawałku kartonu. Kartonowe będą stanowić jedynie rzucający się w oczy dodatek. Nie mogą stanowić w rozumieniu prawa tablic rejestracyjnych - a to oznacza, że pojazd nie powinien zostać dopuszczony do ruchu.