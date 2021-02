Czy można sprzedać auto bez tablic rejestracyjnych?

Brak tablic rejestracyjnych: czy warto wyrabiać tablice przed sprzedażą?

Nie trzeba wiele do utraty tablic rejestracyjnych. Czasami wystarczy wjechać w głębszą kałużę, czasami delikatnie uderzyć ramką rejestracji np. w zaspę śnieżną, a czasami tablice są kradzione. I choć przypadki takie są raczej sporadyczne, mogą się zdarzyć nawet w sytuacji, w której kierowca chce sprzedać samochód. Co wtedy? W modelu idealnym przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży powinien wyrobić wtórnik oznaczenia.

Sprzedaż auta bez tablic: co na to prawo?

Prawo w zasadzie w żaden sposób nie odnosi się do sprzedaży samochodu. Można sprzedać praktycznie dowolny pojazd i w dowolnym stanie - warunki dyktuje popyt. Warto pamiętać jednak o tym, że samochód bez tablicy rejestracyjnej z przodu i z tyłu nie spełnia wymogów technicznych. Musi zostać wycofany z ruchu i tym samym nie powinien trafić na drogę - a jak już trafi, jego kierowca może zostać ukarany przez policję mandatem karnym i odebraniem dowodu rejestracyjnego. Co gorsze, kara może być sroga. mandat wynosi 50 złotych. Kara grzywny to jednak już nawet 3 tysiące złotych.





Czy można sprzedać auto z Polski bez tablic rejestracyjnych?

Może się okazać, że kupującemu nie będzie przeszkadzał brak tablic rejestracyjnych - bo np. dysponuje własną lawetą. Samochód taki może zatem kupić. Ważne jednak, aby nie jechał on do nowego właściciela na kołach. Co dalej? Podczas rejestracji kupujący będzie musiał złożyć pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych. Urzędnik będzie miał w ten sposób podkładkę - uzasadni fakt, że wraz z dokumentami o przerejestrowanie trafiła do niego np. tylko jedna tablica.

Czy można sprzedać auto sprowadzone bez tablic rejestracyjnych?

Dużo prostsza jest sytuacja w przypadku pojazdów, które zostały sprowadzone. Czemu? Bo ustawodawca przewidział dwa przypadki. W pierwszym auto przyjechało do kraju na lawecie - a więc oznaczenia nie były mu potrzebne. W drugim tablice zostały odebrane w momencie zakupu za granicą - zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd był sprowadzony. Jak to udowodnić? Urzędnikowi wystarczy napisanie właściwego oświadczenia - identycznie jak w przypadku polskiego pojazdu ze zgubioną tablicą.

Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych: jak powinno wyglądać?

W razie braku tablic rejestracyjnych, osoba rejestrująca musi napisać stosowne oświadczenie. To powinno określać datę i miejscowość, dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres, PESEL), wskazać dane pojazdu (markę i VIN), podać powód braku tablic rejestracyjnych oraz złożyć własnoręczny podpis.