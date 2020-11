Zakup samochodu bez karty pojazdu. Czy to duży problem?

Zakup auta bez karty pojazdu - kiedy to nie jest problem?

Karta pojazdu miała się stać czymś na kształt CV samochodu. To w niej znajdują się informacje dotyczące danych identyfikacyjnych i specyfikacyjnych, poprzednich właścicieli czy zmian konstrukcyjnych. Warto jednak pamiętać, że choć jej historia jest już długa, nie była obecna na rynku polskim zawsze. Karta pojazdu została wprowadzona do Prawa o ruchu drogowym 1 lipca 1999 roku. Co to oznacza? Że pojazdy rejestrowane po raz pierwszy przed tą datą (z wyjątkiem tych importowanych), mogą nie posiadać wydanej karty pojazdu.

Brak karty pojazdu. Co w tej sytuacji?

W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty pojazdu właściciel ma obowiązek jej ponownego wyrobienia. Gdy została zgubiona, do wniosku posiadacz auta musi złożyć stosowne oświadczenie. W sytuacji w której uległa zniszczeniu, należy dołączyć zniszczony dokument. Jako że karta pojazdu jest potrzebna głównie w czasie odsprzedaży, właściciele na ogół nie wyrabiają nowych przed sprzedażą - aby uniknąć kosztów. Wydaje dokumentu kosztuje bowiem 75 złotych.





Zakup samochodu brak karty pojazdu to problemy z rejestracją?

Kupno auta bez karty pojazdu jest jak najbardziej możliwe. Ważne jest jednak właściwe przygotowanie dokumentów - tak żeby urzędnik nie zakwestionował wniosku. Co należy mieć ze sobą? Zakup pojazdu bez karty jest możliwy wtedy, gdy do wniosku nowy właściciel dołączy zaświadczenie wystawione przez poprzedni urząd, który rejestrował samochód, zawierające potwierdzenie danych, zawartych w zgubionym dokumencie oraz oświadczenie o zgubieniu karty.