Leasing samochodu. Co daje i jakie ma zalety?

Na czym polega leasing finansowy?

Jeśli przedsiębiorca korzysta z leasingu finansowego, wtedy samochód wlicza się do środków trwałych leasingobiorcy. Dzięki temu koszty ponoszone w ramach zawartej umowy z leasingodawcą można wpisać do KUP. Jeżeli natomiast firma korzysta z leasingu operacyjnego, wtedy to leasingodawca może dokonać takiego odpisu, jako że przedmiot umowy stanowi jego własność.

Jakie warunki musi spełnić leasing finansowy?

Zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości, leasing finansowy powinien spełnić co najmniej jeden z siedmiu możliwych warunków. Pierwszy warunek mówi o tym, że samochód będący własnością przedmiotu umowy leasingowej, po minięciu umowy leasingowej powinien stać się własnością leasingobiorcy. Drugi warunek odnosi się do tego, że leasingobiorca może kupić samochód, który był przedmiotem umowy leasingowej po niższej kwocie od wartości rynkowej pojazdu z dnia, w którym auto zostało kupione. Z kolei w trzecim warunku jest mowa o umowie leasingowej. Mianowicie, nie powinna ona trwać krócej, niż ¾ okresu ekonomicznej użyteczności samochodu.

Czwarty warunek dotyczy sumy opłat leasingowych. Suma ta, która zostanie pomniejszona o dyskonto, może przekraczać dziewięćdziesiąt procent wartości rynkowej samochodu będącego przedmiotem umowy na dzień, w którym doszło do podpisania umowy i w okresie, w którym przypada termin zapłaty. Suma opłat dotyczy wartości końcowej samochodu będącego przedmiotem umowy, którą leasingobiorca zobowiązuje się uiścić, jeśli zostanie na niego przeniesiona własność tego przedmiotu. Piąty warunek mówi o możliwości przedłużenia dotychczasowej umowy leasingowej na bardziej korzystnych warunkach, niż ta, która trwała dotychczas, bądź też o przyrzeczeniu leasingodawcy, że zawrze kolejną umowę z leasingobiorcą dotyczącą używanego do tej pory samochodu będącego przedmiotem umowy.

Szósty warunek informuje o tym, że leasingobiorca może w każdym momencie rozwiązań umowę z tym że wszelkie koszty i straty związane z tą decyzją, jakie musi ponieść leasingodawca pokryje osoba biorąca samochód w leasing. Ostatni warunek dotyczy samochodu będącego przedmiotem umowy. Powinien być on dostosowana do indywidualnych potrzeb osoby, która w ramach leasingu będzie korzystać z wybranego modelu pojazdu. Warto dodać, że warunek ten informuje również o tym, że z samochodu może korzystać wyłącznie osoba, która decyduje się zawrzeć umowę leasingową.

Jakie są sposoby amortyzacji?

Leasingobiorca może zdecydować się na metodę liniową, która umożliwia zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości dwudziestoprocentowego podatku w skali roku. Ma to miejsce wtedy, gdy firma korzysta ze stawki amortyzacyjnej z załącznika o podatku dochodowym od osób fizycznych. Druga metoda - indywidualna - może być zastosowana do używanych lub ulepszonych samochodów osobowych. W tym przypadku maksymalna stawka amortyzacji może wynieść czterdzieści procent w skali roku. Trzecia metoda zakłada jednorazową opłatę w przypadku, gdy początkowa wartość auta nie jest większa, niż dziesięć tysięcy złotych.

Źródło: Materiały firmy CLS