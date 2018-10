Zakup samochodu klasy premium na zagraniczną spółkę w Estonii – szanse i ograniczenia

Projekt ustawy bardzo mocno uderza w samochody z segmentu premium. Dziś przedsiębiorca, który decyduje się wziąć pojazd w leasing, może zaliczyć opłaty leasingowe do kosztów bez żadnych ograniczeń. To sprawia, że leasing jest bardziej opłacalny od zakupu samochodu na własność za gotówkę. Warto dodać, że w obecnym stanie prawnym limitem amortyzacji jest kwota 20 000 EUR (ok. 86 000 zł). Od stycznia następnego roku zostanie wprowadzony limit kosztów podatkowych w leasingu operacyjnym do kwoty 150 000 złotych. W przypadku samochodów droższych niż 150 tysięcy złotych taka forma finansowania przestanie zatem być opłacalna. Kosztem podatkowym będą tylko raty leasingu w wysokości nieprzekraczającej części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego. Planowane zmiany będą niekorzystne także w zakresie odliczania kosztów bieżących związanych z samochodami. Jeśli będą one służyły nie tylko celom służbowym, ale i prywatnym, to możliwe będzie odliczenie tylko części poniesionych wydatków (50% lub 75%). Cel zaproponowanych zmian wydaje się jasny, poszukiwanie pieniędzy pod pretekstem uproszczenia systemu podatkowego.

Coraz więcej polskich przedsiębiorców poszukuje tańszych rozwiązań za granicą. Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorców, którzy działają na arenie międzynarodowej. W poszukiwaniu optymalizacji podatkowej otwierają oni nowe spółki w krajach, które wyróżnia przyjazne podejście do biznesu. Wraz z rosnącą popularnością zakładania takich spółek wzrasta także zainteresowanie rejestracją floty za granicą. O ile zakładanie firmy za granicą wyłącznie w celu nabycia samochodu osobowego niekoniecznie musi być atrakcyjnym finansowo rozwiązaniem, gdyż zależy od wartości pojazdu i specyfiki biznesu, o tyle, wykorzystanie istniejącego przedsiębiorstwa jest opłacalnym rozwiązaniem. Wybór przedsiębiorców coraz częściej pada na Estonię, którą wyróżnia atrakcyjny system podatkowy i rozwinięta e-administracja. Warto podkreślić, że Estonia wraz z Polską mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Decydując się na zakup samochodu na terenie Polski, który jeszcze przed rejestracją opuszcza terytorium RP, istnieje możliwość odliczenia podatku akcyzowego, który znajduje się w cenie aut przeznaczonych na rynek Polski. W przypadku samochodów o pojemności poniżej 2000 cm3 nie jest to jakiś duży koszt, gdyż akcyza wynosi 3,1% wartości netto pojazdu. W sytuacji, gdy planujemy zakup samochodu, którego pojemność przekracza 2000 cm3, wówczas stawka podatku akcyzowego wzrasta do 18,6% jego wartości.

– Aby odliczyć ten podatek, dealer musi na własny koszt zorganizować i dokonać transportu samochodu do miejsca jego docelowej rejestracji. W przypadku spółek estońskich, zarejestrowanych w stolicy, jest to Tallin, oddalony od Warszawy drogą lądową o około 1000 km – mówi Artur Kuczmowski, senior partner w kancelarii Thompson&Stein. – W sytuacji, w której nasza spółka będąca nabywcą pojazdu, jest czynnym podatnikiem podatku VAT na terenie Unii Europejskiej, a jego dostawę do Estonii przeprowadza dealer, zastosowanie będzie miała procedura odwrotnego obciążenia VAT. Oznacza to, że pojazd zakupimy w cenie netto. W Estonii istnieje możliwość 100% odliczenia podatku VAT od zakupu i użytkowania samochodu, tak więc spółka dokona jego pełnego naliczenia i odliczenia – dodaje.

Jakie są niedogodności związane z taką transakcją?

W przypadku Estonii (ale też i większości krajów europejskich), dla firmy bez stabilnej historii, zarządzanej przez obcokrajowca, praktycznie niemożliwym jest uzyskanie finansowania w postaci leasingu czy też kredytu. Najlepszym rozwiązaniem jest więc zakup gotówkowy. Niezwykle istotne są także badania techniczne samochodu, które muszą odbywać się w kraju rejestracji pojazdu. Pierwsza rejestracja w Estonii jest nieco bardziej skomplikowanym procesem niż w przypadku rejestracji w Polsce, ale w praktyce nie trwa ona dłużej niż 7 dni. Pierwsze badania techniczne przeprowadza się w ciągu 3 lat od pierwszej rejestracji, a następnie w ciągu 2 lat po upływie tego okresu. Kolejne badania prowadzone są w cyklach rocznych.

Kluczowym elementem jest ubezpieczenie samochodu. Pojazd będzie podlegał ubezpieczeniu przez estońskie towarzystwa ubezpieczeń. Wybór ubezpieczycieli na terenie Estonii, z uwagi na wielkość kraju jest zawężony, natomiast ceny polis są zbliżone do tych w Polsce. Trzeba także mieć na uwadze to, że nie wszyscy dealerzy samochodowi godzą się na niedogodności w postaci organizowania transportu pojazdu za granicę oraz występowanie o zwrot podatku akcyzowego. Należy więc wybrać takiego, który najlepiej ma doświadczenie w takich transakcjach, zna procedury i umie sprawnie przeprowadzić klienta przez cały proces.

Podsumowując, zakup samochodu klasy premium na zagraniczną spółkę jest opłacalną, choć wymagającą alternatywą. Należy mieć na uwadze, że wciąż trwają prace nad ostatecznymi zapisami w ustawie.

Źródło: Thompson&Stein / www.thompsonstein.com