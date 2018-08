Dwa najlepsze sposoby na finansowanie zakupu samochodu

Dla dużych firm zwykle najkorzystniejszą opcją jest wzięcie pojazdu w leasing, ale nie zawsze będzie to najlepszą formą pozyskania auta w przypadku niedużego przedsiębiorstwa. Do depozycji są jeszcze zakup samochodu za gotówkę i wynajem długoterminowy, ale nie każdego przedsiębiorcę stać jest przecież na zainwestowanie sporej kwoty we własne auto. Ponadto posiadanie samochodu na własność nie zawsze jest opłacalne czy też niezbędne. Jakie są zatem zalety leasingu i kredytu samochodowego?

Jak sfinansować zakup środka trwałego w postaci samochodu?

Wbrew pozorom na zakup samochodu za gotówkę nie może pozwolić sobie zbyt wielu przedsiębiorców. Nie wspominając już o osobach prywatnych, w przypadku których zakup nowego auta z salonu wiązałby się z dużym obciążeniem budżetu. Tak naprawdę to zakup za gotówkę jest stosunkowo rzadko wybieraną firmą pozyskiwania samochodu. Znacznie częściej za to wybór pada na leasing. Z opcji tej korzystają zarówno duże przedsiębiorstwa, jak również średnie i małe firmy. Decydując się na leasing, można liczyć na dostosowanie warunków do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych oraz na przejrzyste i uproszczone procedury. Zawierając umowę z leasingodawcą, można także czerpać korzyści podatkowe wynikające z tego tytułu. Polscy przedsiębiorcy zwykle wybierają leasing finansowy lub operacyjny. Trzeba też pamiętać o tym, że po spłacie auta w przeciągu kilku lat, leasingodawcy bardziej będzie zależało na wykupieniu go przez leasingobiorcę ze względu na stratę wartości rynkowej pojazdu niż na odzyskaniu go. Właśnie dlatego większość z nich zawiera klauzulę o wykupie leasingowanego samochodu. W ten oto sposób można za stosunkowo niewielką opłatą wykupić na własność użytkowane przez cały ten czas auto. Na korzyść leasingu przemawia oczywiście to, ze zarówno amortyzacja, jak również odsetki wliczają się w koszt uzyskania przychodu. Z kolei wybierając leasing operacyjny, firma może liczyć na poprawienie swojej płynności finansowej. Płatności leasingowe mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodów, dzięki czemu dochodzi do redukcji podstawy opodatkowania.

Mniej popularną formą finansowania pojazdu po leasingu jest kredyt. Niezaprzeczalną zaletą jest w jego przypadku to, że samochodów staje się od razu własnością klienta. Co więcej kredyt może zostać ubezpieczony od ewentualnej utraty pracy, życia czy spadku wartości pojazdu. Dzięki kredytowi pieniądze pracują na rzecz firmy, a jego zaciągnięcie stanowi dokument pochodzenia pieniędzy wydanych na jego zakup, co świetnie sprawdza w przypadku przedsiębiorców niechcących ujawnić swoich dochodów. Obecnie banki oferują klientom znacznie bardziej elastyczne warunki niż kiedyś – możliwość wybrania wysokości raty, skrócenia czy też wydłużenia okresu trwania kredytu. Korzyścią płynącą z finansowania pojazdu za pomocą kredytu jest to, że większość z nich można zapłacić bez dodatkowych kosztów i to w dowolnym momencie. Jeśli kredyt zostanie nadpłacony, to automatycznie zmniejszą się odsetki i skróci się sam okres kredytu.

Źródło www.cls.pl